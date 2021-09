Cosa mettere nello zaino per l’università: i must have per il primo giorno L’inizio dell’università segna un traguardo importante e significativo, ricco di emozione e di entusiasmo che talvolta possono far tralasciare l’aspetto organizzativo. Cancelleria, libri, borsa da portare e tanto altro: in questo articolo abbiamo raccolto una lista di tutto il necessario e qualche consiglio che speriamo possa esservi utile per un primo giorno indimenticabile!

Cominciare l'università è un traguardo importantissimo nella vita di ogni studente, sebbene si è ancora molto giovani, infatti, l'iscrizione all'università segna l'inizio di una nuova fase. A differenza del liceo, ad esempio, bisogna essere molto più organizzati e responsabili, soprattutto se si è fuori sede.

L'inizio dell'università comporta anche molte spese: il fitto di una stanza, le tasse d'iscrizione, l'abbonamento ai mezzi e non ultimi i libri. I libri universitari sono molto costosi, ma fortunatamente oggi è possibile comprarli online risparmiando, o acquistarli su siti che li rivendono usati.

Per aiutarvi nell'organizzazione di questo momento di passaggio che può essere un po' caotico, abbiamo pensato di riunire in una lista tutto quello che serve per affrontare al meglio questa grande avventura, e anche un po' di consigli che speriamo possano esservi utili.

Cosa comprare e cosa portare il primo giorno di università

Prepararsi all'università è un'esperienza significativa nella vita di ogni studente ma può diventare travolgente, oltre che entusiasmante. Ci sono tante cose nuove a cui pensare: bisogna organizzarsi per seguire le lezioni, trovare i libri, iscriversi ai corsi e in alcuni casi abbonarsi ai mezzi, non ultimo, fare shopping per comprare tutto il necessario. Non è affatto detto che sia facile!

Quindi, per tutte le matricole che non sanno da dove cominciare, qui sotto abbiamo fatto un elenco di tutte le cose indispensabili da comprare per cominciare al meglio l'università.

Vediamo insieme quali sono.

1. Che borsa portare all'università?

Zaino, borsa o tracolla? Di sicuro il primo accessorio indispensabile per cominciare l'università è la borsa. Può trattarsi di uno zaino, di una tracolla o di una semplice borsa a spalla. Di sicuro deve essere un supporto spazioso e in grado di contenere non solo libri e quaderni, ma anche Pc, astucci e tanto altro. La scelta del tipo di borsa o di zaino dipende dai gusti, o nel caso siate persone molto pratiche, dal tipo di giornata che avrete davanti.

Lo maggior parte degli studenti preferisce optare per lo zaino. Questo zaino di Yamiton con scomparto porta pc è l'ideale: capiente, resistente e dotato di tantissime tasche per le giornate più intense. Fra le borse più gettonate, invece, ci sono sia quelle a spalla, come le classiche shopper di nylon con cerniera in versione maxi, sia le borse a tracolla. La borsa a tracolla di Eastpack, è perfetta per l'università perché è dotata di scomparti interni separati e può ospitare anche un Pc ultra sottile o un tablet.

Infine, un altro accessorio molto diffuso fra gli studenti universitari sono le Tote Bag, shopper prevalentemente in cotone, molto capienti e resistenti, che anche se possono essere utilizzate come semplici borse, spesso e volentieri finiscono con l' essere utilizzate per tutto quello che non si è riusciti a far entrare nello zaino o nella borsa. Sono perfette per portare borraccia e lunch box e possono essere ripiegate e tenute sempre in borsa per essere utilizzate all'occorrenza per acquisti appena fatti o per fare la spesa.

2. Pc o Tablet ?

Un'altra delle domande che affliggono gli universitari è cosa è meglio utilizzare all'università fra Tablet o Pc. La scelta fra Tablet e Pc dipende esclusivamente dai gusti, dalla disponibilità economica e dal tipo di esigenze di studio che si hanno. Un'ottima soluzione perché poco ingombrante, è rappresentata dal tablet Huawei MatePad, sottile e con uno schermo da 10.4 pollici, è ideale da infilare ovunque senza caricarsi di troppo peso. Il consiglio utile è comunque quello di non avere fretta e di aspettare che comincino prima le lezioni per capire cosa sarà più indicato, e poi procedere con questa spesa un po' più impegnativa.

3. Cancelleria, in grandi quantità

Un'altra parte non trascurabile del budget universitario andrà spesa in cancelleria e articoli di cartoleria. Più ce n'è, meglio è. Questa parte non deve essere sottovalutata visti e considerati quanti appunti verranno presi a mano e quante penne non vi verranno più restituite! Armarsi di una scorta di cancelleria risulta indubbiamente strategico. Le cose che utilizzerete di più sono di sicuro le biro, queste penne a sfera di Bic che vi proponiamo sono un grande classico, come anche gli evidenziatori pastello di Schneider, utilissimi nelle sessioni di studio pre-esame. Ovviamente non possono mancare all'appello neanche quaderni, block notes, post it e segna pagina.

4. Agenda

Orari delle lezioni, libri da comprare, paragrafi da studiare, appuntamenti, seminari: all'università avrete bisogno di un'agenda con un calendario. Anche se ormai esistono numerose app per ricordarsi degli appuntamenti, molti studenti preferiscono il buon vecchio cartaceo, probabilmente perché può tornare utile in diverse situazioni. Online se ne trovano di diverse, tutte ben organizzate e coloratissime, proprio come quella che vi proponiamo qui di Operactivity Template con copertina flessibile.

5. Porta documenti

All'università vi ritroverete ad avere un sacco di tessere e di documenti in più: ricevute degli esami, bollette da pagare e tessere. Un accessorio molto utile per chi si accinge a cominciare l'università è quindi un porta tessere o un porta documenti. Qui ve ne abbiamo consigliati due, da scegliere in base a quello che avete bisogno di conservare e di avere sempre a portata di mano. Il porta tessere di Leenou, oltre ad essere uno dei prodotti più venduti su Amazon, è un accessorio pratico e compatto, ideale da tenere in borsa. La cartella porta documenti di Uquelic, anche se più ingombrante, invece, è perfetta per documenti voluminosi come bollette e ricevute.

6. Lunch box e borraccia termica

Spesso le giornate in università sono molto lunghe e questo significa che può capitare di mangiare fuori casa. Se non si usufruisce del servizio mensa, o se la mensa dista troppo e non avete tempo, piuttosto che mangiare fuori, una buona soluzione per risparmiare è quella di portarsi il pranzo da casa. Basta equipaggiarsi con lunch box e borraccia termica. In commercio ve ne sono di diverse, più o meno capienti. Esistono anche modelli di lunch box elettrici che consentono di riscaldare il pranzo prima di mangiarlo. Noi vi proponiamo lo scalda vivande di AIWEIYER, che può essere messo nel microonde e lavato comodamente in lavastoviglie, e una pratica borraccia di Super Sparrow. Conviene farci un pensierino.

7. Registratore

Per studiare meglio all'università un piccola dritta che vi diamo è quella di munirvi anche di un registratore vocale portatile. Vi troverete a seguire lezioni lunghe e con argomenti a voi del tutto nuovi: il pericolo di non riuscire a prendere tutti gli appunti è dietro l'angolo. Per evitarlo, e riuscire a prendere gli appunti nel modo corretto, una mano può darvela questo piccolo gadget. Chiedetelo prima al vostro professore. Uno dei prodotti più gettonati in questo caso è il registratore vocale di Sony ICD-PX470, piccolo e maneggevole e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

8. Power bank

Fra gli altri supporti tech utili alla vita dell'universitario non poteva mancare un power bank. Trascorrerete spesso gran parte della giornata fuori casa, e fra cellulari e pc, potrebbe rivelarsi utile munirsi di un power bank per assicurarsi di non restare mai a secco di carica. Il power bank di SYYO è un modello classico, con 10000mAh e compatibile con la maggior parte dei dispositivi e dei marchi in circolazione.

9. Penna USB

Per ultima cosa non dimenticare di portare con te una pennetta Usb, ti servirà a scambiarti file con i tuoi compagni di corso e a portare sempre con te materiale importante. La capienza dipende dai file o dai progetti ai quali lavori. Con una pennetta Usb da 64 Gb di Netac come questa, dovresti essere a posto per qualsiasi evenienza.

Primo giorno di università: consigli utili per le matricole

Chi ben comincia è a metà dell'opera, questo è particolarmente vero per gli universitari. Iniziare con il piede giusto quando si è matricole, infatti, può fare la differenza. Qui di seguito abbiamo stilato una lista di consigli che speriamo possano essere utili.

Eccoli:

Iscrivetevi alle giornate di orientamento

Molte università mettono a disposizione delle giornate di orientamento per mostrare alle matricole le strutture universitarie, per aiutarle nelle pratiche di iscrizione e per dare loro informazioni utili su come funzionano le lezioni. Sono utili non solo per risolvere incombenze burocratiche ma anche e soprattutto perché sono un'occasione per conoscere nuove persone e farsi degli amici.

Cercate di organizzare bene il tempo

Passare dal liceo all'università è un bel cambiamento. Di colpo si ha tanto tempo da gestire da soli e se non lo si fa nel modo giusto c'è il rischio di ritrovarsi con tante lezioni e tanti capitoli arretrati. Quindi quello che vi suggeriamo di fare è prima di tutto non mancare mai alle lezioni e organizzare in anticipo le vostre giornate, magari programmare lo studio dividendolo in piccole parti fino al giorno dell'esame per evitare di arrivare impreparati.

Usate la biblioteca universitaria

Un consiglio molto utile è quello di trovare un luogo silenzioso per studiare. All'università, a maggior ragione quando si vive in casa con altri studenti, non è per niente scontato riuscirci. Per questo vi consigliamo di usufruire delle aule studio o delle biblioteche che mette a disposizione la vostra università. Queste ultime inoltre, possono essere utili anche per prendere in prestito libri per gli esami, con il vantaggio di non doverli comprare.

Informatevi sui programmi

Molte matricole sono timide e commettono l'errore di stare in disparte e di non fare domande. Questo non è solo negativo perché impedisce loro di creare un rapporto con i professori e con gli altri studenti ma anche perché, così facendo, rischiano di arrivare al giorno dell'esame senza aver studiato tutto il programma, o perché no, di studiare cose che invece non servono. Il consiglio che vi diamo è quello di fare domande e se non avete tempo, di informarvi sugli orari di ricevimento dei professori. Questo vi garantirà di arrivare all'esame molto più rilassati e soprattutto senza il timore di aver dimenticato qualcosa!

Partecipate alla vita universitaria

Nelle prime fasi della vita universitaria può capitare di sentirsi combattuti fra l'entusiasmo di una nuova vita e la nostalgia di casa. Si tratta di qualcosa che può risultare difficile da gestire da soli ma che è completamente normale. Quello che possiamo consigliarvi è di partecipare il più possibile alla vita universitaria, di prendere parte a gruppi di studio, squadre sportive e organizzazioni studentesche. Sono esperienze importanti che vi aiuteranno a trovare degli amici e anche a distrarvi.

Prendetevi cura di voi e non siate ansiosi

Per cercare di entrare a pieno ritmo nella vostra nuova vita da universitari, cercate di prendervi cura di voi stessi. Potete farlo praticando il vostro hobby, un'attività sportiva o guardando la vostra serie preferita. L'importante è che vi concediate spazi di normalità facendo cose che vi piacciono. Vi aiuterà a gestire meglio anche lo stress e l'ansia che potrebbero derivare da ritmi di studio ai quali non siete ancora abituati.