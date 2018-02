Un uomo ha violentato, torturato e ucciso una bambina di 13 mesi dopo averla rapita dalla camera d'albergo dei suoi genitori prima di scaricare il suo corpo senza vita in un serbatoio d'acqua. La madre e il padre della bimba (di cui non è stata rivelata l’originalità) si sono svegliati e hanno scoperto che la piccola era scomparsa nella loro stanza d’hotel nella città di Florencia, nel dipartimento colombiano meridionale di Caqueta. Immediatamente sono partite le ricerche delle bambina culminate tuttavia nel drammatico ritrovamento del suo corpicino all'interno di uno dei serbatoi dell'acqua dell'hotel. Un uomo è stato già arrestato dalla polizia locale che ha rifiutato di rilasciare la sua identità.

Gli inquirenti ipotizzano che la giovanissima sia stata rapita, violentata e uccisa da un altro ospite che soggiornava all'hotel El Bostezo. Il proprietario della struttura, Jose Hernandez, ha ammesso che la guardia di sicurezza incaricata della zona si è addormentata durante il suo turno. Nelly Tique, la nonna della vittima, ora pretende “giustizia per la famiglia”. Sul corpo della bambina verrà comunque effettuata l'autopsia per chiarire le cause del decesso e Javier Navarro, capo della polizia a Caqueta, ha confermato il fermo di un sospettato, per quanto l'inchiesta sia ancora in corso. “Abbiamo bisogno di più tempo per investigare e raccogliere prove”, ha detto. La psicologa Karen Abudinen ha detto: "Quella che sta attraverso questa giovane madre è una situazione straziante, ecco perché non la lasceremo per un solo istante mentre lei cerca fare i conti con questa tragedia".