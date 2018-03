Un amante del tonno in scatola, come "suggeriscono" alcuni quotidiani locali veneti? No, molto più probabilmente un povero, un indigente che qualche giorno fa – forse in preda alla disperazione – ha rubato delle scatolette di tonno in un supermercato Prix di Ponte di Brenta, in provincia di Padova. I gestori del negozio non hanno esitato ad allertare la polizia, che è intervenuta immediatamente denunciando un uomo di 43 anni di nazionalità marocchina che aveva cercato di lasciare il negozio con decine di scatolette occultate qua e là nel suo cappotto, per un valore complessivo di 167 euro. Una scorta che gli avrebbe consentito di mangiare per diverse settimane solo tonno. Il 43enne è stato identificato e denunciato e il pesce ovviamente è stato riconsegnato al supermercato Prix. Ma non è finita qua.

Dopo essere stato accompagnato in questura per la formalizzazione della denuncia da un controllo più approfondito nel database del Ministero dell'Interno è emerso che il quarantatreenne non aveva ottemperato ad un ordine di allontanamento del questore di Padova. Per lui quindi è scattata una segnalazione che potrebbe aggravare la misura nei suoi confronti. Il Prix, come altri supermarket della città, hanno avviato collaborazioni con società di vigilanza nel tentativo di tenere sotto controllo i continui furti di generi alimentari.