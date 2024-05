video suggerito

Va in Questura per richiedere il passaporto, ma era ricercato: 29enne arrestato a Napoli Sul 29enne pendeva un provvedimento restrittivo per reati contro il patrimonio: l’uomo dovrà scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Si è presentato in Questura a Napoli per richiedere il passaporto. Peccato che su di lui pendeva un provvedimento restrittivo per il quale era ricercato: per questo, un uomo di 29 anni, di origini slave, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L'uomo si è presentato all'Ufficio Passaporti della Questura partenopea per formalizzare la richiesta del passaporto e presentare tutta la documentazione necessaria: dai rilievi dattiloscopici, però, è emerso che l'uomo era destinatario di un provvedimento restrittivo per il quale dovrà scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi nella provincia di Avellino.

Nei confronti del 29enne, infatti, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli hanno eseguito un provvedimento per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.