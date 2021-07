Troppi i casi Covid a Calvizzano, con il sindaco costretto ad emanare un'ordinanza urgente per limitare gli spostamenti in città. Un'ordinanza che sarà valida dal 9 al 12 luglio, quindi per l'imminente fine settimana (che coincide anche con la finale del Campionato Europeo di calcio che vede l'Italia impegnata domenica sera contro l'Inghilterra a Wembley). Misura resa necessaria dall'aumento senza sosta dei contagi, che già nei giorni scorsi aveva fatto scattare i primi campanelli d'allarme, con il sindaco Giacomo Pirozzi che si era appellato al senso civico dei propri concittadini.

Nel dettaglio, nell'ordinanza è fatto divieto di sosta anche per i pedoni in Piazza Umberto I, presso il Parcheggio Via Galero e presso le scale di accesso delle chiesa "Santa Maria delle Grazie", luoghi dove la sosta delle persone può portare ad assembramenti che in questo momento sono tassativamente vietati. Chiusa al pubblico Villa Calvisia, con il divieto di sosta per i pedoni esteso anche negli spazi immediatamente perimetrali ed esterni alla stessa villa comunale. Viene inoltre "caldamente" raccomandato l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto e il rispetto di tutte le altre norme anti contagio, come l'utilizzo di gel igienizzanti e via dicendo. "Tutt'oggi", ha spiegato il sindaco Pirozzi, "continuiamo a registrare un incremento giornaliero dei casi a Calvizzano motivo per cui si rendono necessari questi provvedimenti restrittivi, come avevo già annunciato nel corso della diretta di lunedì. È una decisione", ha aggiunto ancora Pirozzi, "che prendiamo con estrema difficoltà ma in qualità di Sindaco devo tutelare la salute di voi concittadini". Al momento in città i casi attualmente positivi sono 56 e sono in continuo aumento con il passare dei giorni.