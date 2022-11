Tassista non pagava la Tangenziale da 15 anni: deve restituire quasi 20mila euro La Polizia Strada ha denunciato un tassista: dal 2008 usava la Tangenziale di Napoli senza pagare, sfruttando le corsie Telepass.

A cura di Nico Falco

Da ben 15 anni un tassista napoletano usava la Tangenziale di Napoli senza però pagare mai il pedaggio: per superare il casello si infilava nella corsia del Telepass, pur non avendo nessun apparecchio a bordo. L'uomo è stato individuato dalla Polizia Stradale, Sottosezione di Fuorigrotta: ha accumulato negli anni un debito di 18.783,70 euro ed è stata effettuata una segnalazione al Servizio Trasporto Pubblico di Napoli.

Le indagini della Polstrada sono partite in seguito a una querela sporta da Tangenziale di Napoli S.p.a., la società che gestisce l'asse viario che attraversa il centro cittadino: c'era un'automobile che dal 2008, con una certa costanza, si ostinava a utilizzare la strada ma che evitava puntualmente il pagamento. In questo modo aveva risparmiato, in modo illecito, pedaggi per quasi ventimila euro. Partendo dalla targa gli agenti hanno quindi individuato la vettura, una Fiat Multipla, e hanno accertato che il veicolo era stato immatricolato per il servizio pubblico da piazza. Ovvero, si trattava di un taxi, di proprietà di un uomo residente in provincia di Napoli e in possesso di regolare licenza rilasciata dal Comune di Napoli.

Da ulteriori controlli, effettuati anche con le telecamere autostradali, i poliziotti hanno accertato che quell'automobile non era collegata a nessun contratto e che era proprio l'uomo a guidarla mentre usava le piste riservate Telepass per eludere il casello. Il tassista è stato rintracciato e denunciato per insolvenza fraudolenta. Inoltre la vicenda è stata segnalata al Servizio Trasporto Pubblico di Napoli per i provvedimenti di competenza.