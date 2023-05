Si finge corriere per truffare un’anziana: lei finge di credergli e chiama i carabinieri Si era finto corriere per truffare una donna di 83 anni, che però non gli ha creduto e ha chiamato i carabinieri: 24enne è stato denunciato per tentata truffa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si era finto corriere per truffare una donna di 83 anni: ma lei non solo non gli ha creduto, ma lo ha volontariamente assecondato, chiamando invece i carabinieri che lo hanno arrestato. L'uomo deve ora rispondere di tentata truffa, oltre ad essere stato multato per guida senza patente e di veicolo senza copertura assicurativa: si tratta di un 24enne napoletano, denunciato in stato di libertà. La vicenda è accaduta a Lusciano, in provincia di Caserta.

Qui, l'83enne ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente amico del nipote, che gli aveva chiesto di consegnare 1.500 euro in contanti ad un corriere che stava per arrivare sotto casa. Il pacco, infatti, era indirizzato al nipote ed era "fondamentale" che venisse ritirato. Ma la donna ha solo fatto finta di credergli: e così, dopo aver attaccato al telefono con l'uomo, ha chiamato i carabinieri di Lusciano, che poco dopo sono arrivati sul posto. Nel frattempo il finto corriere era appena arrivato sotto caso, a bordo di uno scooter con il motore acceso: a quel punto è scattata la trappola, perché al posto dell'anziana con il denaro sono spuntati i militari dell'Arma, che lo hanno bloccato prima che scappasse. Si tratta di un 24enne napoletano, subito denunciato in stato di libertà per tentata truffa: addosso, aveva anche i due telefonini con il quale aveva chiamato la donna fingendosi prima l'amico del nipote e poi il corriere, nonché 700 euro in contanti, tutto sequestrato in attesa di ulteriori approfondimenti. Da ulteriori controlli è emerso che il 24enne non aveva neppure la patente di guida e che il motorino a sua volta non fosse assicurato, beccandosi anche due multe.