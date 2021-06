in foto: Foto dal gruppo Facebook “Ciò che vedo in città – SMCV”

Il furgone di una ditta che si occupa di lavori edili è stato quasi completamente inghiottito da una voragine che si è aperta improvvisamente davanti a un'edificio nel centro storico di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta; l'autista, soccorso dai Vigili del Fuoco, è rimasto lievemente ferito ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Per i controlli è stato necessario sgomberare sette famiglie che abitano nello stabile dove si è verificato il crollo.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 di oggi, 17 giugno, in via Roma, nel centro del comune del Casertano. L'origine della voragine non è ancora chiara ma, stando a quanto ricostruito, il cedimento è avvenuto mentre il furgone stava effettuando una manovra all'imbocco del portone di un edificio dove sono in corso dei lavori edili; mentre il mezzo stava entrando a marcia indietro sono sprofondati parte della strada e una grossa porzione della pavimentazione interna del cortile, rivelando una profonda voragine nel sottosuolo.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno soccorso l'autista e si sono occupati dei primi sopralluoghi; l'area è stata transennata e sono partite le operazioni per i controlli e la messa in sicurezza; i pompieri sono scesi nella voragine per capire le cause del cedimento. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale e un'ambulanza del 118. In via precauzionale sono state sgomberate sette famiglie, che sono state sistemate in altro alloggio dal settore Servizi Sociali. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere, guidato dal sindaco Antonio Mirra, fa sapere che "sono in corso e proseguiranno nei prossimi giorni tutte le verifiche per individuare le cause del cedimento".