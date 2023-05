Salerno, va in cerca di asparagi nel bosco: 49enne ritrovato morto La tragedia a Bracigliano, in provincia di Salerno. L’uomo si era avventurato nei boschi in cerca di asparagi, ma è stato ritrovato senza vita dopo quasi due giorni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Va in cerca di asparagi nei boschi sui monti, ma viene ritrovato morto dopo quasi due giorni di ricerche. Tragedia a Bracigliano, in provincia di Salerno. L'uomo, un 49enne del posto, era scomparso da diverse ore. Immediatamente erano partite le ricerche da parte dei carabinieri della locale stazione. Ieri mattina, è stato allertato anche il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS è intervenuto su richiesta dei Carabinieri di Bracigliano (Sa) per la scomparsa del 49enne. Ancora da chiarire la causa del decesso.

Le ricerche sui monti del Salernitano

Quest’ultimo, era uscito di casa nella giornata di giovedì 18 maggio alla ricerca di asparagi ed aveva fatto perdere sue notizie. I familiari dopo aver provato invano a cercarlo in zona e contattarlo telefonicamente hanno allertato nella mattinata di ieri le forze dell’ordine che hanno diramato l’allarme al CNSAS. Giunte immediatamente sul posto le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS hanno effettuato delle battute di ricerca nelle zone impervie assieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza – SAGF e ai Vigili del Fuoco.

Ricercato anche con l'elicottero

In supporto alle ricerche via terra è giunto anche l’elicottero del 6° reparto volo della Polizia di Stato con un tecnico CNSAS a bordo seguito dall’elicottero dei VV.F, il cui equipaggio dopo alcuni sorvoli ha notato l’uomo nella fitta vegetazione. L’uomo raggiunto via terra dai tecnici e sanitari del CNSAS nonché dal personale della GdF e dei VVF, è stato rivenuto privo di vita. Dopo l’autorizzazione del magistrato e la visita del medico legale, il corpo è stato recuperato con barella in cooperazione con i vari corpi ed enti presenti e consegnato alla famiglia.Alle operazione di ricerca hanno partecipato anche i carabinieri e i volontari della Protezione Civile Locale.