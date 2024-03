Rischio bradisismo nei Campi Flegrei, corsi di formazione per dirigenti e dipendenti pubblici e delle scuola Partono domani, giovedì 28 marzo, i corsi di formazione per conoscere il rischio bradisismo nei Campi Flegrei, rivolti a dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici addetti al Servizio Nazionale di Protezione Civile e degli istituti scolastici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Cominceranno domani, giovedì 28 marzo, i corsi di formazione per dirigenti, i funzionari e i dipendenti pubblici addetti al Servizio Nazionale di Protezione Civile e degli istituti scolastici sul rischio del bradisismo e sul rischio vulcanico nei Campi Flegrei. I corsi di formazione si svolgeranno all'Auditorium della Regione Campania all'Isola C3 del Centro Direzionale, a Napoli.

L'attività formativa dei corsi riguarderà l'approfondimento dei vari aspetti tecnici collegati al fenomeno sismico che contraddistingue la caldera. Otto gli argomenti sui quali si concentreranno i corsi: il Servizio Nazionale della Protezione Civile e il sistema regionale; gli aspetti scientifici legati alla fenomenologia vulcanica; il Piano Nazionale Campi Flegrei per il rischio vulcanico; le fasi operative per la pianificazione del rischio vulcanico; la pianificazione comunale per il rischio vulcanico; il DL 140; il Piano della Comunicazione e comportamenti corretti; il Piano Speditivo di emergenza per il rischio bradisismo.

I corsi mirano a una formazione specialistica, volta a favorire la diffusione della conoscenza delle misure connesse alle pianificazioni di Protezione Civile sul rischio bradisismico nei Campi Flegrei.