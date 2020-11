Record di decessi dovuti al coronavirus nel mese di ottobre in Campania: superato anche il mese di aprile, finora quello più duro dal punto di vista dei decessi per SARS-CoV-2 in regione. Sono stati 213 i morti nel mese di ottobre, stando ai dati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Campania nei consueti bollettini giornalieri. E pensare che tra maggio e settembre i morti erano stati complessivamente "appena" 104, di cui più della metà a maggio (54). A settembre, invece, erano stati appena 18 i decessi dovuti al coronavirus, mentre il mese di luglio resta quello dove la pandemia ha mietuto meno vittime in Campania: appena 3 i decessi nel pieno della stagione estiva.

Numeri che testimoniano, insomma, la fortissima ascesa del virus che, nel primo bollettino riguardante il mese di novembre, ha fatto registrare in un colpo solo altri 24 morti, che ha portato il bilancio complessivo a 700 decessi in regione. La Campania resta, in ogni caso, una delle regioni con il più basso numero di decessi se rapportati ai casi registrati: diverse le regioni ad aver ampiamente superato anche "quota mille", con l'Emilia-Romagna e il Piemonte che hanno già da tempo superato i 4mila decessi cadauno, mentre la Lombardia con i suoi oltre 17.500 morti continua ad essere la regione che ha pagato il prezzo più alto durante questi lunghi e difficili mesi di pandemia.

La Campania, intanto, fa registrare altri record negativi: ad oggi è infatti la seconda regione d'Italia per numero di casi attualmente positivi, dietro sempre alla sola Lombardia, mentre con i numeri enormi registrati in questi giorni ha superato in un solo colpo anche Veneto ed Emilia-Romagna, diventando la terza regione d'Italia per i casi totali da inizio pandemia: sono 62.461, dietro soltanto al Piemonte (74.663) ed alla Lombardia, che con i suoi 209.629 casi si conferma ancora una volta la regione più colpita dal virus.