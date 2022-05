Reagisce alla rapina, criminali sparano contro auto a Somma Vesuviana Due criminali in moto hanno esploso due colpi di pistola contro un’automobile a Somma Vesuviana (Napoli); si sarebbe trattato di una tentata rapina.

A cura di Nico Falco

Lo avrebbero affiancato e gli avrebbero puntato una pistola contro e, quando lui avrebbe tentato di scappare, avrebbero sparato due proiettili che si sono conficcati nell'automobile. Ci sarebbe un tentativo di rapina dietro l'episodio avvenuto nella notte appena trascorsa a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Vittima un 47enne, rimasto illeso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione locale e a quelli del Nucleo Operativo Radiomobile di Castello di Cisterna.

L'uomo, incensurato, è stato raggiunto dai criminali in via Santa Maria del Pozzo, strada che si incassa in parte tra le abitazioni per poi proseguire verso la campagna del comune del Vesuviano. I due, in moto, avrebbero direttamente puntato la pistola nell'abitacolo, tentando di farlo accostare. Con tutta probabilità lo stavano già seguendo, aspettando di arrivare in un'area poco trafficata per entrare in azione. Il 47enne avrebbe reagito accelerando e cercando di distanziare la coppia. In tutta risposta, il passeggero della moto avrebbe sparato due colpi in rapida successione. Una pallottola ha raggiunto il veicolo nel parabrezza, l'altra nel vano motore. Subito dopo la motocicletta si è allontanata rapidamente.

Il 47enne ha sporto denuncia ai carabinieri, fornendo una descrizione della dinamica e dei due aggressori; la sua versione è attualmente al vaglio degli investigatori. L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un tentativo di rapina. I militari stanno verificando gli impianti di videosorveglianza pubblici e privati della zona, alla ricerca di occhi elettronici che potrebbero avere ripreso, se non il raid, il percorso della motocicletta all'arrivo o durante la fuga.