Rapina all'Hotel Mary di Campagna (Salerno): custode legato, 72mila euro di danni e refurtiva Cinque criminali hanno fatto irruzione nel bar-tabacchi di un hotel del Salernitano, il raid è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della struttura.

A cura di Nico Falco

In cinque hanno fatto irruzione nel cuore della notte nel bar tabacchi dell'Hotel Mary di Campagna, in provincia di Salerno: tutti vestiti di nero e a volto coperto, si sono immediatamente diretti verso il custode e lo hanno immobilizzato per evitare che desse l'allarme e hanno poi scassinato la cassaforte nel quale erano custodite le sigarette; il bilancio è di 72mila euro, tra refurtiva e danni.

I momenti del raid, consumato intorno alle 4 del 7 marzo, vengono mostrati dalle telecamere di sorveglianza dell'hotel, diffuse sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli che le ha ricevute dalla sorella del titolare della struttura. Scrive la donna nel messaggio inviato al parlamentare:

Sono la sorella del proprietario dell'Hotel Mary di Campagna (SA). Le invio il video della rapina avvenuta l’altra mattina alle 4 con il portiere di notte legato. Già a gennaio erano venuti, ma il portiere li mise in fuga. Questa volta sono venuti decisi a prendersi tutti i tabacchi contenuti nella cassaforte, nonostante suonasse l'allarme. Sono mesi che in queste zone vengono fatte questi tipi di rapine, ma sembra che le istituzioni non riescono a fare nulla.

Nelle immagini si vedono i cinque che riescono ad entrare dopo avere forzato la porta di ingresso; uno ha un bastone, l'altro il sacco che di lì a poco useranno per la refurtiva. Il custode, da solo, cerca di reagire, ma viene subito bloccato. Un attimo dopo il gruppo sta già armeggiando sulla cassaforte e in pochi istanti riempie il sacco di sigarette; secondo le stime avrebbero portato via 12mila euro di tabacchi, mentre i danni alla cassaforte ammonterebbero a 60mila euro.