Pap test contro il tumore della cervice uterina e vaccini per il Papilloma Virus: visite gratuite a Napoli Venerdì 17 novembre, grazie ad ambulatori mobili, l’Asl Napoli 1 Centro effettuerà visite gratuite in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina.

A cura di Valerio Papadia

Il prossimo venerdì, 17 novembre, ricorre la Giornata mondiale per l'eliminazione del tumore della cervice uterina, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità: per l'occasione, per diffondere una cultura di prevenzione e consapevolezza riguardo la patologia, la Regione Campania, l'Asl Napoli 1 Centro e l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli Fondazione Pascale, hanno organizzato visite gratuite. Grazie ad ambulatori mobili messi a disposizione dall'Azienda sanitaria locale, si potranno effettuare gratuitamente pap test contro il tumore della cervice uterina, nonché vaccinazioni per il Papilloma Virus, la più comune malattia sessualmente trasmissibile per entrambi i sessi.

Si stima che l'80% delle persone sessualmente attive possa contrarre, almeno una volta, il Papilloma Virus che, a sua volta, è responsabile della quasi totalità dei tumori della cervice uterina; inoltre, è causa di insorgenza anche di altri tipi di tumori, come quelli dell'ano, del pene, della vagina, della vulva e del cavo orale. Dal Papilloma Virus è possibile proteggersi soltanto con il vaccino: pertanto, venerdì 17 novembre, viene offerta la vaccinazione gratuita dai 9 ai 18 anni per gli uomini e dai 9 ai 25 anni per le donne.

Dove e quando effettuare i pap test e le vaccinazioni

L'appuntamento, come detto, è per venerdì 17 novembre. L'Asl Napoli 1 Centro, in collaborazione con l'ospedale Pascale, predisporrà degli ambulatori mobili: uno in via Vecchia Poggioreale (nelle adiacenze di piazza Nazionale), un altro alla Rotonda Diaz, sul lungomare cittadino. Sarà possibile effettuare i pap test e le vaccinazioni, gratuitamente e senza necessità di prenotazione, dalle 8 alle 24.