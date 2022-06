È morto in carcere Cosimo Di Lauro, il boss di Secondigliano figlio di Ciruzzo ‘o milionario Il boss Cosimo Di Lauro è morto oggi nel carcere di Opera, a Milano. Era detenuto al 41bis dal 2005. Ignote le cause del decesso del figlio di “Ciruzzo ‘o milionario” . Alla sua figura fu ispirato il personaggio di Genny nella serie tv Gomorra.

Cosimo Di Lauro al momento dell’arresto

Il boss Cosimo Di Lauro è morto questa mattina, 13 giugno 2022. Cosimo, nato nel 1973, primo figlio di Paolo di Lauro, alias Ciruzzo ‘o milionario, era detenuto nel carcere di Milano Opera nel regime di detenzione dura (il cosiddetto 41bis) dal 2005, da quando fu arrestato nel corso della prima faida di Scampia a Napoli, quella per intenderci tra i fedelissimi del clan Di Lauro e i cosiddetti "Scissionisti" (o "Spagnoli"), guidati dagli Amato-Pagano.

La notizia del decesso è stata comunicata stamane alle ore 7.10 dalla direzione del carcere all'avvocato difensore dell'uomo, Saverio Senese, via Pec, posta certificata: «Suo assistito è deceduto». Non si conoscono al momento le cause esatte e le circostanze che hanno portato alla morte del rampollo della famiglia criminale di Napoli Nord. Sarebbe stata disposta l'autopsia.

Gli avvocati sospettavano avesse turbe psichiche

Cosimo aveva 49 anni ed era recluso per 416 bis e omicidio. La difesa ha fatto sapere di aver chiesto più volte una perizia su Di Lauro per sospette turbe psichiche, ma anche nella zona di via Cupa dell'Arco, lì dove i Di Lauro avevano il quartier generale delle loro attività criminali, da mesi girava insistente voce di un precario stato di salute dell'uomo. Il legale sostiene che il suo cliente avesse uno stato mentale compromesso da tempo: non partecipava agli incontri e rifiutava le notifiche. Le istanze finalizzate ad una perizia per valutare la sua capacità di intendere e di volere sono sempre state rigettate.

Di Lauro, famiglia e clan a Secondigliano

La famiglia Di Lauro, da cui prende il nome dell'omonimo clan per decenni egemone a Secondigliano e gerente delle piazze di spaccio di Scampia, è grande. Sono 10 i figli del capostipite della famiglia Paolo, molti dei quali oggi detenuti: Cosimo (morto oggi), Vincenzo, Ciro, Marco Nunzio, Salvatore, Domenico, Antonio, Raffaele, Giuseppe e Luigi. Nel 2019 particolare clamore ebbe l'arresto del fratello di "Cosimino", Marco Di Lauro, alias F4, superlatitante di camorra, rimasto latitante per ben 14 anni.

Genny Savastano e Cosimo Di Lauro

La figura di Cosimo Di Lauro ispirò Genny in Gomorra

La figura di Cosimo Di Lauro, figlio di Paolo Di Lauro, alias "Ciruzzo ‘o milonario", superboss dell'area Nord di Napoli, capo di un cartello criminale di Scampia e Secondigliano, aveva ispirato il personaggio di Genny Savastano nella serie televisiva Gomorra. L'arresto di Cosimo, fu anche dal punto di vista "scenico" molto d'impatto.

Il camorrista fu arrestato al Terzo mondo di Secondigliano. Per impedire che fosse ammanettato, contro le forze dell'ordine ci fu anche un lancio di oggetti dai balconi. All'uscita della caserma dei carabinieri Cosimo Di Lauro fu immortalato con un giaccone di pelle, i capelli lunghi, sicuramente un uomo che non passava inosservato, a differenza del padre Paolo, ossessionato dal sembrare un uomo qualunque, dimenticabile, avverso perfino all'uso del telefono per paura di intercettazioni, perfino fautore di una specie di "Codice di condotta" del clan, per evitare dissidi interni. Paolo Di Lauro fu arrestato nel 2005 con la testa chinata per evitare i flash dei fotografi, mentre Cosimo li sfidò, guardando in faccia gli obiettivi.

Dal punto di vista del ‘peso' nella camorra di Secondigliano il ruolo di Cosimo fu cruciale: era considerato spietato. Anni dopo il pentito Salvatore Tamburrino, uomo di fiducia di Ciro «'o chiatto» (Ciro Di Lauro, altro rampollo) e di Marco Di Lauro, detto «F4» ebbe a testimoniare, parlando di un omicidio:

Cosimo non si lamentò affatto della circostanza che fosse stata uccisa in quell'evento una seconda persona perché era il periodo in cui più persone si uccidevano più Cosimo era contento…

Paolo di Lauro, il boss padre di Cosimo

Cosimo Di Lauro e la prima Faida di Scampia

Il ruolo di Cosimo Di Lauro fu, secondo gli inquirenti, determinante per lo scoppio della Prima Faida di Scampia, che insanguinò Napoli e provincia nei primi anni duemila. La guerra, hanno ricostruito gli investigatori, fu la conseguenza della decisione di “Cosimino” che, una volta prese le redini del clan, sostituì gran parte del gotha del clan con affiliati di propria fiducia. Da qui la scissione, che portò alla nascita degli “Spagnoli”, gli Amato-Pagano, e la faida che si tradusse in decine di morti.

Gli omicidi e il caso di Gelsomina Verde

Nel marzo 2022 Cosimo Di Lauro è stato condannato all’ergastolo per gli omicidi di Raffaele Duro e Salvatore Panico (22 gennaio 2004 a Mugnano) e per quello di Federico Bizzarro (27 aprile 2004 a Qualiano; il figlio di Ciruzzo ‘o Milionario è stato ritenuto mandante. Il 13 dicembre 2008, l'omicidio – di cui Cosimo fu mandante – che è rimasto nella memoria come simbolo della ferocia di quegli anni: Gelsomina Verde. Mina, così la chiamavano, fu ammazzata per un solo motivo: fu ritenuta "colpevole" di essere fidanzata con un affiliato passato dalla parte degli Scissionisti. Il suo corpo fu bruciato in un'auto. Di Lauro jr fu condannato in primo grado quale mandante dell'orribile fatto, poi assolto in Appello nel 2010.

