Mattarella torna a Napoli con il Presidente della Finlandia: visita alla Nato e poi pranzo a villa Rosebery Il Presidente della Repubblica accompagnerà il Capo di Stato finlandese Sauli Niinistö per una visita al comando operativo congiunto della Nato. A seguire pranzo ufficiale a Villa Rosebery, la residenza ufficiale del presidente nel quartiere di Posillipo.

A cura di Vincenzo Piccolo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Napoli, domani 24 ottobre, a poche settimana dalla visita per l'anniversario delle Quattro giornate di Napoli. Il presidente è atteso in città per una visita di Stato del presidente della Repubblica finlandese, Sauli Niinistö.

Il presidente Niinistö è atteso già oggi a Roma, insieme alla moglie Jenni Haukio, per una visita al Quirinale alle 12 e poi alla Camera nel pomeriggio, intorno alle 16:45, dove ad accoglierlo ci sarà il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, ma prima dovrebbe precedere un incontro a pranzo con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Sauli Niinistö // @Foto dal profilo Facebook ufficiale

Vige ancora uno stretto riserbo intorno al programma sulla tappa di domani nella città partenopea. Secondo alcune indiscrezioni la visita dovrebbe avvenire in mattinata, la coppia presidenziale finlandese arriverà a Napoli per visitare il comando operativo congiunto della Nato, in zona Lago Patria, dove ad aspettarli ci sarà Stuart B. Munsch, Ammiraglio della Marina degli Stati Uniti, comandante delle forze navali degli Stati Uniti Europa-Africa e comandante dell'Allied Joint Force Command di Napoli dal 27 giugno 2022. La Finlandia ha aderito alla Nato lo scorso 4 aprile e il sopralluogo vuole essere un modo per consolidare i rapporti tra il paese scandinavo e i membri dell'Alleanza Atlantica.

Stuart B. Munsch // @Foto dal profilo Facebook ufficiale

Dopo il passaggio alla base militare, i Capi di Stato dovrebbero spostarsi presso la residenza napoletana presidenziale di Villa Rosebery, nel quartiere di Posillipo, dove il Presidente Mattarella – che è accompagnato dalla figlia Laura Mattarella – offrirà un pranzo ufficiale. La giornata potrebbe proseguire con una visita ai luoghi storico-artistici e culturali della città, con Laura Mattarella che accompagnerà Jenni Haukio. Il rientro a Roma è previsto in serata e da lì la coppia presidenziale rientrerà in Finlandia. Il Presidente invece, secondo la sua agenda, sarebbe atteso alle 17:30 a Genova per la Cerimonia di apertura della 40° Assemblea annuale dell'ANCI.

Il Presidente tornerà a Napoli il 13 novembre per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli studi di Napoli ‘Federico II', in quell'occasione ci sarà anche il taglio del nastro per l'inizio dei festeggiamenti degli 800 anni dell'ateneo napoletano.