Storia di Mamadou, la sua vita è nel film “Io Capitano” di Matteo Garrone: guerre, deserto, lager e mare per arrivare qui Mamadou Plee ha ispirato uno dei racconti più intensi del film “Io Capitano” di Matteo Garrone, dedicato ai migranti che arrivano in Italia.

A cura di Redazione Napoli

Mamadou Plee /foto Fanpage.it

Lui si chiama Mamadou Plee, oggi è un riferimento del Csa all'ex Canapificio di Caserta. La sua vita è davvero definibile come una odissea e stavolta il termine epico non è usato a sproposito. Solo che Mamadou non ha lottato per tornare, bensì per scappare da casa, attraverso il deserto e poi il mar Mediterraneo per arrivare in Europa, come centinaia di migranti fanno ormai da anni.

La sua storia, ripercorsa ai microfoni di Fanpage.it, è stata fonte d'ispirazione per il regista Matteo Garrone, nelle sale col film "Io Capitano" basato sulle vere storie dei viaggi dei migranti dai loro paesi di origine.

Una scena del film "Io Capitano"

Mamadou è partito dalla Costa d'Avorio, attraversando tre paesi, e passando a piedi il deserto del Sahara prima di finire nelle mani del trafficanti libici. Ha conosciuto l'orrore dei lager libici, dove ha visto persone morire torturate.

Leggi anche Salvini incontra la mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli

Dopo 3 anni passati in Libia a lavorare in condizioni di schivitù per avere i soldi per poter continuare il viaggio si è imbarcata a Zuwara verso l'Italia. Il gommone dove viaggiava si è spezzato in due, alcune persone sono morte sotto i suoi occhi. Grazie ad alcuni pescatori di Mazara del Vallo è riuscito a sopravvivere.

A Fanpage.it spiega cosa si aspetta da coloro che guarderanno il film di Garrone: