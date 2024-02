“Life for Gaza”, a Napoli il concerto contro la guerra in Palestina con 40 artisti Al Palapartenope di Napoli, il prossimo 25 febbraio, un concerto con tantissimi artisti per raccogliere fondi per Gaza e dire basta alla guerra in Palestina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La guerra tra Israele e Palestina è al centro del dibattito pubblico e, ogni giorno, sempre più artisti si stanno schierando affinché ci sia un cessate il fuoco e a Gaza smettano di morire ogni giorni centinaia di civili, tra cui tantissimi bambini: è il caso degli appelli, ad esempio, di Dargen d'Amico e Ghali sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo. Artisti che, a Napoli – dove c'è già stata una manifestazione pro-Palestina, con tensioni tra i partecipanti e le forze dell'ordine – si sono organizzati e hanno messo in piedi un concerto proprio per raccogliere fondi per Gaza e dire basta alla guerra in Palestina: "Life for Gaza" andrà in scena al Palapartenope il prossimo 25 febbraio e vedrà salire sul palco del palazzetto di Fuorigrotta tantissimi cantanti, tra cui Fiorella Mannoia ed Enzo Avitabile, ma anche scrittori come Maurizio De Giovanni e Valeria Parrella.

Gli artisti presenti al concerto per la Palestina a Napoli

Ecco, di seguito, la lista di tutti gli artisti, oltre 40, che saliranno sul palco del Palapartenope durante il concerto "Life for Gaza":

Fiorella Mannoia

Enzo Avitabile

Franco Ricciardi

Eugenio Bennato

La Maschera

Enzo Gragnaniello

99 Posse

Daniele Sepe con Capitan Capitone e i Fratelli della Costa

Elisabetta Serio

Dario Sansone

E Zezi

Sandro Joyeux

Osanna

Ciccio Merolla

Valerio Jovine

Giovanni Block

Massimo Ferrante

Capone & Bungtbangt

Lino Cannavacciuolo

Suonno d'ajere

Ars Nova

Carlo Faiello

Marzouk Mejri

Fanfara Station

Pietro Santangelo

Nicola Caso

Francesco Forni

Helen Tesfazghi e Afroblue

Alorem

Laura Morante

Vauro

Mimmo Lucano

Ascanio Celestini

Maurizio De Giovanni

Valeria Parrella

Alessandro Rak

Francesco Di Leva

Lino Musella

Patrizio Rispo

Rosaria De Cicco

Gino Rivieccio

Eduardo Castaldo

Mirella La Magna "Gridas"