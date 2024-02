La Fos Prysmian di Battipaglia verso la chiusura, 340 dipendenti a rischio licenziamento Stato di agitazione da parte dei lavoratori della Fos Prysmian di Battipaglia: lo stabilimento dà lavoro a 340 persone, rischio bomba sociale in Cilento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una nuova, possibile, bomba sociale stavolta in Cilento: a Battipaglia, infatti, rischia di chiudere lo stabilimento Fos del gruppo Prysmian, dove lavorano circa 340 operai. Si tratta di uno stabilimento che produce fibra ottica, l'unico in Italia. Dopo settimane di voci su un possibile "ridimensionamento", da qualche giorno pare che l'intenzione del gruppo sia quella di chiudere lo stabilimento: da mercoledì, gli operai sono in stato di agitazione, e chiedono alla politica e ai sindacati risposte certe.

Lo stato di agitazione è stato proclamato con una nota congiunta da parte delle segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil:

A fronte della nostra riunione unitaria dei coordinamenti gruppo Prysmian tenutasi martedì 20 febbraio, è emersa la volontà e la necessità, da parte dei i dipendenti di tutti i siti industriali del Gruppo, di: esprimere solidarietà ai lavoratori della Fos di Battipaglia con alcune iniziative concrete, finalizzate ad informare tutti riguardo la vertenza della Fos di Battipaglia; esercitare una pressione sindacale nei confronti sia dell’azienda che delle Istituzioni, a partire dal Ministero e dal Governo, affinché ci sia un’assunzione di responsabilità finalizzata alla prosecuzione dell’attiva produttiva del sito; di rendere visibile e pubblica l’unità dell’azione sindacale all’interno del gruppo Prysmian.

A inizio marzo è previsto un nuovo incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel quale i sindacati chiederanno riscontri sulle volontà eventuali di un soggetto terzo di rilevare lo stabilimento. L'azienda infatti lo scorso 15 febbraio aveva preannunciato l'intenzione di non proseguire con la produzione di fibra ottica in Italia. Una decisione che rischia di mettere, letteralmente, per strada i 340 operai dello stabilimento di Battipaglia.