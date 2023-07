Incidente in moto nel Salernitano, Fabio Cafaro muore a 29 anni dopo un mese in ospedale Il giovane, originario di Auletta, era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Campagna, nella provincia di Salerno, nello scorso mese di giugno.

A cura di Valerio Papadia

Due comunità, quella di Auletta e quella di Campagna, nella provincia di Salerno, sono sconvolte dalla prematura scomparsa di Fabio Cafaro, un giovane di soli 29 anni, deceduto dopo un mese di ricovero in ospedale in seguito a un violento incidente stradale. Il 29enne, originario di Auletta, all'inizio dello scorso mese di giugno si trovava in sella alla sua moto quando, all'altezza del quadrivio di Campagna, si era scontrato con un'automobile. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, Fabio Cafaro è purtroppo deceduto nelle scorse ore, dopo circa un mese in cui ha lottato tra la vita e la morte.

Il 29enne, come detto originario di Auletta, viveva da qualche anno a Campagna ed era molto conosciuto nelle due comunità. Quando la notizia della morte di Fabio Cafaro si è diffusa, sui social network sono comparsi tanti messaggi di cordoglio. "La società, lo staff e i calciatori dell'Asd Quadrivio si associano al dolore che ha colpito le famiglie Selvaggio e Cafaro per la perdita del caro Fabio Cafaro" ha scritto su Facebook l'Asd Campagna. Anche il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, ha voluto esprimere il cordoglio dell'amministrazione comunale e della città alla famiglia del 29enne.