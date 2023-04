Il presidente del Napoli De Laurentiis sotto scorta dopo la protesta dei tifosi La decisione è arrivata dal Prefetto di Napoli dopo le proteste degli ultras partenopei contro il patron della società calcistica.

A cura di Valerio Papadia

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis finisce sotto scorta: la decisione è arrivata dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, dopo le tensioni che, nelle scorse settimane, ci sono state tra il patron della squadra calcistica e una frangia dei tifosi partenopei. In particolare, sia prima che durante la partita di campionato disputata allo Stadio Maradona contro il Milan (poi persa dagli azzurri per 4 a 0, ndr) alcuni ultras del Napoli avevano protestato contro De Laurentiis per protestare contro i prezzi dei biglietti, giudicati troppo alti, e contro la rigida regolamentazione sugli striscioni e le bandiere che possono essere introdotte nell'impianto sportivo di Fuorigrotta.