Il generale Carmine Masiello è il nuovo capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano Arriva da Casagiove il nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano: il generale Carmine Masiello ottavo campano a ricoprire la massima carica militare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il generale Carmine Masiello

Il generale Carmine Masiello è il nuovo capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano: subentra così al generale Pietro Serino, in carica dal 2021 alla guida dell'esercito. Già sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Masiello arriva alla massima carica dopo un lungo curriculum nelle fila dell'Esercito Italiano, con la nomina del Consiglio dei Ministri arrivata nella serata di mercoledì 15 dicembre.

Nato il 28 giugno 1963 a Casagiove, in provincia di Caserta, sposato con due figli, il generale Masiello ha tre lauree ed un master. Già vicecomandante e poi comandante di batteria del 185º Reggimento artiglieria paracadutisti Folgore, ha partecipato anche alle operazioni "Airone" in Kurdistan e alla Restore Hope durante la Guerra civile in Somalia. Tra le altre esperienze all'estero anche quelle nella Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite e la guida del Regional Command West in Afghanistan.

L'ottavo campano alla guida dell'esercito

La Campania vanta una lunga tradizione di suo corregionali a capo dell'Esercito Italiano, fin dalla nascita dell'Italia libera e quando ancora si chiamava Regio Esercito. Il primo in assoluto arrivava proprio dalla provincia di Caserta, e fu Enrico Cosenz (nato a Gaeta, all'epoca provincia di Caserta con il nome di Terra di Lavoro, ndr), seguito dal napoletano Domenico Primerano. Altri campani a guida dell'Esercito Italiano furono Alberto Pollio (casertano), il grande vincitore della Prima Guerra Mondiale Armando Diaz (napoletano del quartiere dell'Avvocata, nato nel palazzo al numero 22 di strada Cavone a Sant'Eframo nuovo, oggi via Francesco Saverio Correra, ancora oggi esistente), quindi Federico Baistrocchi (napoletano), Andrea Cucino (salernitano di Montecorvino Rovella) ed infine Ciro Di Martino (napoletano di Sant'Antimo), ultimo campano a rivestire questa carica.