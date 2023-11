“Il film di Paola Cortellesi sarà proiettato nelle scuole della Campania” De Luca: “Il film di Cortellesi nelle scuole della Campania”. La Campania avvierà una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

«Abbiamo deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione nelle scuole in relazione all'uccisione di Giulia e agli episodi di femminicidio che abbiamo registrato in questo anno e negli anni passati, problema che sta diventando drammatico». Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca ieri, nel corso dell'appuntamento social del venerdì, parlando del femminicidio di Giulia Cecchettin e dell'ondata di emozione e sdegno che ha generato in tutto il Paese.

Tra le iniziative che il governatore intende prendere, quella di favorire la proiezione del film "C'è ancora domani", di Paola Cortellesi, nelle scuole campane:

Vorremmo proiettare nelle scuole della Campania, e ovunque possibile il bellissimo film di Paola Cortellesi e aprire con i ragazzi e i docenti un confronto sui temi della violenza.

Il film di cui Cortellesi è protagonista, regista e co-sceneggiatrice è ambientato nella seconda metà degli anni Quaranta del secolo scorso, parla di un contesto in cui la violenza contro le donne nelle mura domestiche era all'ordine del giorno. Ma non solo: la sceneggiatura racconta anche una importantissima fase della storia dell'Italia repubblicana, quella uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale a causa del fascismo, ancora occupata dalle Forze Alleate e nella quale si andavano via via delineando i diritti fondamentali di cittadinanza e partecipazione femminile alla vita democratica del Paese. "C'è ancora domani" è il lungometraggio record d'incassi nel 2023 in Italia e continua a raccogliere consensi e incassi nelle sale.