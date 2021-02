Folla e assembramenti in pieno Centro Storico a Napoli per l'ultimo venerdì sera in zona gialla: la situazione più critica tra via Mezzocannone, Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli e Piazza Bellini, i tre epicentri della movida partenopea e zona universitaria. Una situazione quasi paradossale: mentre il ministro della Salute firmava l'ordinanza che sposta di nuovo la Campania in zona arancione da domenica 21 febbraio, con l'indice di contagio salito a 1.16 (a breve distanza dalla quota 1.25 che significherebbe zona rossa), in piazza c'era chi sembrava quasi volesse "scacciare" lo spettro delle nuove restrizioni, festeggiando come una qualunque serata pre-Covid.

Le immagini sono state diffuse dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: le immagini sono state girate, si legge, nella serata di ieri, venerdì 19 febbraio, davanti alla sede storica di Palazzo Giusso, una delle sedi dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, traversa di via Mezzocannone che attraversa la zona universitaria e arriva di fatto quasi fino a piazza Bellini. Le immagini hanno suscitato la rabbia di molti cittadini, anche perché dopo le 18, anche in zona gialla, bar e locali sono aperti solo per l'asporto, mentre gli assembramenti sono vietati in ogni caso. Ed invece, dalle immagini, si rivede una piazza strapiena come solo ai tempi del Coronavirus, senza forze dell'ordine in zona. C'è da dire che, almeno dalle immagini, in molti sembrano indossare la mascherina, anche se qualcuno che continua ad indossarla sotto al mento (e quindi in maniera totalmente inutile) lo si intravede comunque.