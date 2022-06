Elezioni Comunali 2022 a Portici, tutti i candidati e le liste A Portici (Napoli) tre candidati per una poltrona di sindaco. Fra loro c’è Cuomo che è stato sindaco già per tre consiliature non consecutive.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Comunali 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Portici, popolosissimo comune del quadrante vesuviano in provincia di Napoli porta al voto i suoi 47mila aventi diritto. Qui il "caso" è Vincenzo Cuomo, ex senatore del Partito Democratico, che si candida per il quarto mandato non consecutivo da sindaco sfoderando dieci liste ma non il Cinque Stelle che invece corrono con Sinistra Italiana ed Europa Verde con Aldo Agnello. Forza Italia e Lega assenti, c'è Fratelli d'Italia (Mauro Mori).

Candidato sindaco

Aldo Agnello

Europa Verde

Franco Santomartino

Carmine Acampora

Ciro Acierno

Ciro Camerlingo

Antonello Cerra

Elvira De Falco

Maurizio De Grado

Pasquale Della Rocca

Domenico Di Carlo

Ettore Di Caterina

Loredana Di Matteo

Simona Ferraro

Alfredo Florio

Ciro Iacomino

Immacolata Paone

Noemi Pintus

Alessandra Serio

Immacolata Sforza

Anna Sirano

Roberta Tito Ferdinando Tucci

Laura Ugon

Movimento 5 Stelle

Giosuè Aprea

Domenico Avolio detto Mimmo

Luisa Avolio detta Lisa

Raffaella Battaglia

Oreste Camaldo

Alessandro Caramiello

Alessandra Cuomo

Stefano Curci

Rosario Esposito

Antonio Flaminio

Emanuela Formisano

Cristian Frezzaroli

Aniello Iacomino

Paolo Mancino

Simona Martino

Maria Mastellone

Iolanda Meglio

Valentina Nappa

Francesco Netti

Angelina Oliviero

Roberto Pagano

Aniello Poli

Filomena Ricciardi

Alessio Ruotolo

Sinistra Italiana

Salvatore Iacomino

Mauro Mazzone

Roberta Pepe

Stefania Acampora

Immacolata Varriale

Raffaella Di Donna

Giovanni Esposito

Vincenzo Bottari

Giovanni Birra

Raffaella Napoletano

Nicola Sabbatino

Loris Cozzolino

Pina Sorrentino

Alessandra Cetara

Francesco Novellino

Laura Monteforte

Davide Veneruso

Laura De Luca

Monica Torvino

Rosa Monopoli

Domenica Marigliano

Monica De Francesco

Annamaria Ventura

Giorgio Maiorano

Candidato sindaco

Vincenzo Cuomo

Avanti

Alessandro Abbondante

Martina Albo

Stefano Antonucci

Francesco Autiero

Angelo Barreca

Davide Borrelli

Grazia Buccelli

Valentina Buondonno

Antonio Emiliano Calise

Francesca Cirillo

Mario Di Gennaro

Annalisa Falco

Giuseppina Filangieri

Antonia Giacca

Maria Laura Giampaglia

Sonia Lucarelli

Manuela Maione

Claudio Perasole

Adriana Piccolo

Alessandro Russo

Alessandra Scarano

Salvatore Scognamiglio

Vittorio Sirica

Vincenzo Testa

Luigi Vesce

Campania Libera

Riccardo Fernandes

Pasquale Velotti

Vittorio Zeno

Aniello Pignalosa

Raffaele Gargiulo

Giorgio De Maria

Riccardo Punzo

Andrea De Felice

Roberta Pagano

Valeria Manzo

Valeria Varsallona

Marcella Giannini

Noelia Fusco

Daniela Romano

Fortuna Bosso

Concetta Di Natale

Maria Dell’Arco Borrelli

Fabiana Reale

Manuela Sommantico

Filippa Oliva

Lidia Ferrara

Stefania Iengo

Simona Simeone

Anna Petraio

Il Cittadino

Luca Manzo

Alfredo Alvieri

Adele Cacace

Miriam Carità

Giuseppe Cascone

Roberta Giada Ciamparella

Mariaelena Circelli

Maria Rosaria Cirillo

Alfredo D’Amico

Adriana Antonia Annunziata De Maio

Dario Formicola

Luigi Forte

Michele Macrino

Vezio Marchetti

Ylenia Morra

Ciro Nocerino

Rosa Orsi

Marina Papaianni

Gennaro Raia

Stefania Romano

Gaia Rotondo

Gaetano Sannino

Serena Scafi

Maria Rosaria Tallarino

Partito Democratico

Noemi Ascione

Angela Berardi

Antonio Bibiano

Ileana Bonadies

Melania Capasso

Rita Carbone

Vito Consales

Lucia Crescente

Francesco De Felice

Raffaele Di Bartolomeo

Alberto Fiorillo

Annarita Formicola

Roberto Laudato

Mariarosaria Liuzzi

Maurizio Minichino

Stefano Morelli

Francesco Portoghese

Bianca Sannino

Aniello Schettini

Luigi Scognamiglio

Claudio Teodonno

Pietro Tizzani

Alessio Ucciero

Florinda Verde

Psi

Carla Lardone

Silvio Vanacore

Giuseppina Pignalosa

Sergio Scognamiglio

Maurizio Di Fiore

Massimo Moraldo

Ugo Cardano

Placido Ciotola

Larisa Tkachuk

Eusanio Martino

Sabato Pellegrino

Angelo Lucarelli

Gesualda Finizio

Gennaro Raggioli

Nicola Stasi

Anna Cirillo

Gianfranco Molinari

Alfonso Bisogno

Alfredo Neri

Francesca Scarlata

Flavia Zaccaria Colombari

Norma D’Agostino

Per Cuomo sindaco

Anna Amabile

Mercedes Ambrosino

Federica Bassi

Giovanna Braibanti

Francesco Borrelli

Angela Casertano

Cristina D’Acunzo

Alan De Luca

Ciro De Martino

Sara Dragone

Luciano Esposito

Antonio Filosa

Francesco Formicola

Enrico Grandi

Giuseppe Lubrano

Nunzia Minervino

Rita Nappi

Domenico Oliviero

Angela Pignalosa

Adolfo Sabatelli

Vincenzo Scala

Flaviano Sdegno

Aldo Vacca

Stefania Valvini

Portici in azione

Giuseppe Altiero

Alessandro Biondi

Paola Bruno

Rita Buonoconto

Pierluigi Calandrelli

Antonio Casapullo

Stefania Cefariello

Carolina Coppola

Luisa De Lucia detta Lisa

Francesca De Somma

Tiziana Di Matola

Maria Luisa Giacometti

Emanuela Imondi

Rosario Improta

Carlo Leone

Carlo Licenziato

Raffaele Margiotti detto Mister

Michele Miranda

Erika Morace

Ida Pelella

Mario Scognamiglio

Simona Tarallo

Alessandro Vacca

Francesca Velardi

Portici Libera

Luigi Scognamiglio

Annabella Acunto

Anna Angrisano

Grazia Auricchio

Annunziata Bartiromo

Antonio Caiazzo

Nunzia Castravelli

Loredana Curcio

Patrizia D’Alessio

Alessandro Della Pia

Giusy De Micco detta Caf

Cristina Fierro

Flavia Gaudino

Raffaella Imperato

Ciro Irollo

Luisa Langella

Ciroantonio Nicolay

Massimo Olivieri

Claudio Panzariello

Paolo Pesce

Nicoletta Pontrelli

Fabrizio Ursano

Valeria Vaccaro

Gianluca Viscardi detto Luca

Portici Viva

Giovanni Bamundo

Imma Biondi

Marco Carus

Armando Coppola

Valentina Cozzolino

Costantino Crisai

Stefano D’Angelo

Marco D’Avino

Debora D’Anna

Alessandro Di Cicco

Carlo Esposito

Luigi Fiorillo

Olga Intoccia

Emilio Luongo

Annapaola Marigliano

Melania Mazzeo

Martina Minutolo

Mimmo Miranda

Paola Montaniello

Tiziana Rossi

Roberto Russo

Dalila Savarese

Mimmo Umile

Natascia Vito

Viviamo Portici

Bruno Provitera

Loredana Vitale

Giuseppina Palazzo

Roberta Incarnato

Domenico Caridi

Martina Chivasso

Maria Ilardi

Attilio Esposito

Umberto Capalbo

Annarita Formicola

Ciro Testa

Francesco Vollaro

Amalia De Martino

Maria Rosaria Castravelli

Gaetano Spina

Giulia Corrente

Marco Colabella

Pasquale Rispoli

Renata Di Salvatore

Rosario Improta

Simone Parisi

Maria Carmina Aurioso

Paola Valentino

Vincenzo Ruffino

Candidato sindaco

Mauro Mori

Fratelli d'Italia

Manuela Amoroso

Raffaele Avemaria

Alessandra Baldino

Anna Belfiore

Salvatore Bimonte

Giovanni Castiello

Vincenzo Salvatore Coppeta

Mario Cozzolino

Domenico detto Mimmo D’Alessio

Alberto D’Ambra

Debora De Martino

Andrea Gatta

Martina Lago

Pasquale Lippolis

Mariarca Loffredo

Alessandro Miccoli

Rosa detta Rossella Molisso

Cleto Adamo

Claudia Pagano

Luciana Schiano

Fabio Scognamiglio

Manuela Simeone

Giorgio Somma

Lucio Vitiello

Gennaro Cappa