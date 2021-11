Domani niente allerta meteo in Campania, ma resta il maltempo: le previsioni del 5 novembre L’ultimo bollettino meteorologico diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania diramato stabilisce la fine dell’allerta meteo gialla alle ore 23.59 di oggi, giovedì 4 novembre. Nella giornata di domani, venerdì 5 novembre, non dovrebbero essere presenti allerte, visto che il livello di criticità è indicato come verde.

A cura di Redazione Meteo

Arriva una buona notizia, seppur parziale, dal punto di vista meteorologico in Campania: domani, 5 novembre, non è prevista allerta meteo. L'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, infatti, stabilisce la fine dell'allerta meteo gialla, in vigore per la giornata odierna, alle ore 23.59 di oggi, giovedì 4 novembre; per domani, invece, il livello di criticità indicato è invece di colore verde. L'assenza di un'allerta meteo, però, non implica il ritorno del bel tempo in Campania, anzi: le previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 5 novembre, indicano ancora la presenza della pioggia.

Meteo Campania, le previsioni di venerdì 5 novembre

Il meteo di domani indica, come detto, la persistenza di cattive condizioni climatiche su gran parte della Campania: previste precipitazioni per quasi l'intera giornata, anche se le piogge attese saranno di lieve intensità. Per quanto riguarda le temperature, invece, si manterranno alte, nonostante la pioggia: la massima percepita sarà di 19 gradi, mentre la minima sarà invece di 11 gradi. Per la giornata di domani si segnala inoltre la presenza di venti di moderata intensità, che si intensificheranno in serata, con raffiche che arriveranno a toccare anche punte di 25 chilometri orari. Il mare, infine, sarà mosso in mattinata e diventerà più calmo a partire dal pomeriggio.

Questa condizione di instabilità e di mal tempo sembra destinata a durare, in Campania, fino al weekend. Anche le giornate di sabato 6 e domenica 7 novembre saranno infatti contraddistinte dalla pioggia anche se, almeno per il momento, non sarebbero previste allerte meteo nemmeno durante il fine settimana.