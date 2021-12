A Napoli finiti i posti in terapia intensiva, il Covid Center dell’Ospedale del Mare riattiva 10 letti I posti letto per le terapie intensive Covid a Napoli tutti occupati: la Regione Campania dispone la riattivazione di 10 letti in Covid Center all’Ospedale del Mare.

A cura di Ciro Pellegrino

Uno degli ospedali Covid in Campania

Aumentano i posti a disposizione del Covid Center dell'Ospedale del Mare e non è una buona notizia: significa che ci sono più ricoveri di pazienti in gravi condizioni. Dunque 10 posti letto presso le strutture modulari di Terapia Intensiva Covid-19 dell'Ospedale del Mare saranno riattivati entro le ore 14 di domani 15 dicembre. È stato deciso durante una riunione dell'Unità di Crisi, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

La situazione dei contagi preoccupa nuovamente la nostra regione: nel corso della riunione è stata evidenziata la estrema criticità in merito alla disponibilità di posti letto di Terapia Intensiva Covid-19, con particolare riguardo alla città di Napoli, nella quale i posti letto liberi erano pari a zero. Quindi nel capoluogo napoletano non ci sono più posti, causa incremento progressivo dei ricoveri nell'ultimo periodo.

De Luca ha quindi disposto la riapertura dei posti letto di Terapia Intensiva Covid-19 entro la mattinata di oggi in ragione del 20% di quelli attivati nel periodo di maggiore criticità. Poiché i posti letto di Terapia Intensiva Covid-19 presso l'Ospedale del Mare (strutture modulari) attivi erano 48, la Direzione dell'Asl Napoli 1 Centro, si legge in una nota, «ha comunicato l'apertura di 10 posti letto presso le strutture modulari di Terapia Intensiva Covid-19 dell'Ospedale del Mare entro il pomeriggio di domani».

La situazione Covid in Campania oggi

Oggi De Luca ha annullato ogni evento di piazza in Campania per il 31 dicembre onde evitare che il Capodanno si trasformi in un moltiplicatore di contagi; oggi intanto il quotidiano bollettino conta 1.304 nuovi casi e 7 morti. E in serata si è avuta notizia di due sospetti casi di variante Omicron in Campania, due militari provenienti dal Sudafrica i cui tamponi sono ora in corso di ulteriore analisi.