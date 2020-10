Chiuso per un giorno il Liceo classico "Umberto I" di Napoli: l'istituto resterà chiuso per la giornata di domani, martedì 6 ottobre, per consentire le operazioni di sanificazione straordinaria disposte dalla ASL Napoli 1 Centro. Lo ha comunicato lo stesso istituto scolastico, una delle scuole più note e rinomate di Napoli (fondata nel 1862 e che prende il nome dall'allora principe ereditario e poi Re d'Italia) che sorge nel quartiere di Chiaia, in piazza Giovanni Amendola, frequentato dal salotto della Napoli bene e dalla quale proviene anche Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica, al quale è stata anche intestata un'aula al terzo piano qualche anno fa.

A rendere nota la chiusura di 24 ore è stato lo stesso liceo, con una circolare ufficiale. "Si comunica che, su indicazione del Servizio di Prevenzione della ASL Napoli 1 Centro, l’Istituto resterà chiuso nella giornata di martedì 6 ottobre 2020 per lo svolgimento di operazioni di sanificazione straordinaria", si legge nella nota, che precisa anche che "pertanto le lezioni nella suddetta giornata si svolgeranno a distanza in modalità di Didattica Digitale Integrata secondo l'orario vigente. Le attività in presenza", conclude la nota, "riprenderanno regolarmente mercoledì 7 ottobre 2020". Quindi, uno stop di 24 ore per consentire la sanificazione straordinaria dell'istituto, sebbene non venga specificato se si tratti di una decisione presa dopo l'eventuale positività al coronavirus di uno o più studenti o di qualche membro del corpo insegnante. A questo link è disponibile il documento originale della circolare pubblicata da Liceo Umberto I di Napoli.