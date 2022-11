Covid Campania, oggi 2.193 contagi e 1 morto: bollettino di mercoledì 16 novembre 2022 Sono 2.193 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, tasso di positività al 15,28% giornaliero. Un decesso, tornano a salire i ricoverati: +11 in 24 ore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 2.193 i casi di Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 14.347 tamponi processati, tra molecolari e antigenici rapidi. Il tasso di positività passa così al 15,28% giornaliero. I dati sono stati comunicati dalla Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero pubblicato nel pomeriggio odierno. Dei nuovi casi positivi, 132 sono emersi dalle analisi di 3.000 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore; gli altri 2.061 positivi sono invece risultati positivi dopo le analisi di 11.347 tra tamponi antigenici e rapidi.

Un solo decesso nelle ultime 24 ore, mentre si registra un aumento dei pazienti ricoverati in ospedale per Covid: sono undici in più rispetto alla giornata di ieri. Complessivamente, sono 299 i ricoverati (ieri erano 288). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 12 (due in meno rispetto a ieri), mentre quelle nei reparti di degenza ordinaria sono 289 (tredici in più rispetto alla rilevazione precedente). Come di consueto, il bollettino regionale sulla pandemia si riferisce ai dati delle ultime 24 ore in Campania, mentre il venerdì è prevista la pubblicazione del bollettino settimanale con tutti i dati nazionali. Questi, infine, i dati relativi ai posti letto occupati e disponibili per i pazienti Covid negli ospedali della Campania, come comunicato dalla Regione Campania nel bollettino odierno:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 10 (-2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160*

Posti letto di degenza occupati: 289 (+13)

*(posti letto Covid e offerta privata)