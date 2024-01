Coniugi uccisi ad Agropoli: su Annalisa Rizzo 10 coltellate, un solo fendente a Vincenzo Carnicelli Eseguite le autopsie sui corpi di marito e moglie trovati senza vita ad Agropoli (Salerno); il delitto potrebbe risalire alla notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Annalisa Rizzo sarebbe stata uccisa da una coltellata alla gola, ma sul corpo sarebbero stati trovati i segni di almeno dieci fendenti; il marito, Vincenzo Carnicelli, sarebbe invece morto per un solo fendente alla gola, non è chiaro se autoinferto o se sferrato dalla moglie nel tentativo di difendersi. Sono i primi esiti dell'autopsia sui corpi dei coniugi trovati senza vita ieri mattina nella loro abitazione ad Agropoli, in provincia di Salerno; le indagini sono affidate ai carabinieri, l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è quella di un omicidio-suicidio.

L'autopsia su Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli

Le autopsie sono state svolte oggi, 23 gennaio, dal medico legale Adamo Maiese. Sul corpo di Annalisa Rizzo sono state trovate ferite su braccia e torace, compatibili con la ricostruzione di un'aggressione durante la quale la donna avrebbe tentato di difendersi. Vincenzo Carnicelli presentava invece un unico fendente alla gola, che non lo avrebbe però ucciso subito; è presumibile che sia morto successivamente. Poco distante dai cadaveri, a terra, i carabinieri hanno rinvenuto un coltello e un taglierino; che potrebbero essere rispettivamente l'arma del delitto e quella con cui la donna potrebbe aver tentato di difendersi durante l'aggressione.

I due si stavano separando, ipotesi femminicidio-suicidio

A trovare i corpi erano stati i familiari della donna, che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. In casa era presente anche la figlia della coppia, 13 anni, che però era in un'altra stanza a dormire e non si sarebbe accorta di nulla; la ragazzina è stata affidata a parenti.

Lei dipendente di banca, lui pizzaiolo che lavorava in Germania, i due avrebbero avviato di recente un percorso di separazione. Anche l'orario del delitto resta da accertare: le condizioni dei corpi farebbero ritenere che i decessi risalgano a ore prima, alla notte; è probabile che i due abbiano litigato la sera precedente, dopo aver cenato.