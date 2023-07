Come si vive a Salerno? Vale la pena trasferirsi? Le domande del prof scatenano il dibattito

La domanda, posta in uno dei gruppi Facebook più popolati e dedicati alla città di Salerno, è di quelle che aprono un interessante spaccato e una discussione: vivere a Salerno è una buona scelta? Anzi: decidere di trasferirsi dal Nord a Salerno, è una buona scelta? Vale la pena trasferirsi in Campania ma non a Napoli, fare invece una scelta diversa: mettere le radici nella seconda città per numero di abitanti e lì stabilirsi per lavorare.

Il quesito è posto da un insegnante calabrese, che vive da tre lustri al Nord Italia e che ora vorrebbe riavvicinarsi a casa. Ha la possibilità di scegliere vari luoghi di preferenza e valuta Salerno:

La domanda scatena il dibattito che sicuramente non ha valenza assoluta e men che meno statistica ma è molto interessante per capire qual è la percezione degli interpellati rispetto alla loro città di residenza. La "rima d'inverno", come soleva definirla il suo poeta, Alfonso Gatto, è vivibile o no?

Il primo commento che balza agli occhi è negativo:

Resta dove sei, è meglio. Non star a sentire chi dice che c'è la movida. I musei sono aperti poco e niente, chiusi per manutenzione o per niente valorizzati. Ogni tanto qualche evento culturale, ma a parte Salerno-Letteratura e il Festival del cinema, il resto viene poco pubblicizzato. Affitti cari, se non vuoi spendere oltre i 500 per un monolocale o prendi un piano terra buio nel centro storico o te ne vai su qualche collina/montagna.

Mare? Fatta una certa ora impraticabile .Mente del cittadino medio? Non ne parliamo.

Vogliono progresso, ma non sanno manco cosa sia in quanto qualsiasi novità devono sempre criticarla.

Età media molto alta, legata a una salerno che fu.

Vogliono gli spazi verdi per i bambini e gli anziani.Mezzi di trasporto no comment, puntuale, e spesso neanche, solo la metro, ma se devi fare il tratto Mercatello/Torrione tra attesa e marcia fai prima a piedi.Ti parlo da persona che la vive e la promuove a livello turistico, ma non per viverci.

Per le vacanze, anche una toccata e fuga, va "benissimo".