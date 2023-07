Circumvesuviana dei guai: una nuova via Crucis sotto il sole per chi deve spostarsi È difficile la situazione per i pendolari e i turisti che usano la Circumvesuviana, alle prese con ritardi e difficoltà d’ogni tipo.

A cura di Redazione Napoli

Una nuova serie di guasti e avarìe mettono in ginocchio il trasporto pubblico provinciale, in particolare la Circumvesuviana, fondamentale vettore di collegamento fra Napoli e i comuni della cintura vesuviana, quadrante Sud di Napoli. Problemi tecnici ad un passaggio a livello e guasto alla linea elettrica: nuova giornata passione per gli utenti Eav, già abituati ad ogni sorta di peripezie.

L'Ente Autonomo Volturno, gestore della Vesuviana, comunica: «causa problema tecnico ad un passaggio a livello, la circolazione è momentaneamente interrotta tra Poggiomarino e Scafati». Per questa ragione , dunque, in pieno orario di punta, dalle ore 8.10, dopo istituzione servizio automobilistico sulla tratta, sono state effettuate dagli autobus partenze da Scafati e da Poggiomarino.

Ad aggravare la situazione poi, come sottolineano sempre dall'azienda di trasporti, «causa guasto Enel alla stazione di San Giorgio a Cremano, indipendente da Eav, i treni sulla linea Napoli-Poggiomarino, Napoli-Torre Annunziata e Napoli-Sorrento potrebbero subire ritardi». Sulla tratta si registrano ritardi medi di circa 20 minuti, con utenti lasciati senza informazioni più precise. Il tutto, in una giornata da bollino giallo sul fronte meteo, con temperature percepite ben oltre i 30 gradi.