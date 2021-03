La Campania resta in zona rossa di rischio Covid se guardiamo la pelazione tra incidenza per 100.000 abitanti e incremento percentuale dei casi e casi attualmente positivi per 100.000 abitanti. Si tratta di due indicatori che vengono monitorati settimana per settimana dal Gimbe, l'osservatorio indipendente nel settore sanitario che ha una ‘finestra' aperta da oramai un anno sul Covid-19.

Nel grafico sull'incremento percentuale dei casi rapportato all'incidenza per centomila abitanti, la Campania è tristemente inquadrata in una zona critica, colorata di rosso (ma non è il "rosso" dei Dpcm e delle zone che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi). I numeri sono chiari: la Campania ha più casi attualmente positivi al SARS-CoV-2 in tutta Italia, sfondando il muro dei 91mila. Sarà comunque il monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, previsto per venerdì 12 marzo a stabilire lo stato della situazione in Campania e quindi a confermare la zona rossa o decidere altro tipo di classificazione.

Questo tipo di situazione, associata al rischio delle varianti del virus, più contagiose, ha determinato la scorsa settimana la richiesta da parte dell'Unità di crisi della Regione Campania dello scenario di massima restrizione (la cosiddetta ‘zona o area rossa') , richiesta accolta dal ministero della Salute che con una ordinanza ha disposto per 15 giorni le chiusure di altre attività commerciali e ulteriori limitazioni agli spostamenti.

La Campania non ha un Rt (indice di contagio) da zona rossa. Tuttavia l'orientamento è stato quello di chiudere comunque per scongiurare che la diffusione della variante inglese, molto presente sul territorio campano, potesse portare ad un incremento dei contagi e in parallelo ad aumento delle ospedalizzazioni sia in degenza che in terapia intensiva e sub-intensiva.

Al momento non siamo in zona critica sul fronte ospedaliero ma i ricoveri crescono: in terapia intensiva siamo al 23% (la soglia critica è del 30%). In degenza siamo al 35% (la soglia critica è fissata al 40%).