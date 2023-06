Bravo Eugenia nel Golfo di Napoli: è tra gli yacht più lussuosi, costa 250 milioni di dollari Lo yacht superlusso, costruito nel 2018, è di Jerry Jones, miliardario statunitense, tra le altre cose proprietario della squadra di football americano dei Dallas Cowboys.

A cura di Valerio Papadia

Lo yacht Bravo Eugenia di notte

La parata di imbarcazioni lussuose nel Golfo di Napoli è appena cominciata e già cominciano ad arrivare i pezzi da novanta: a Castellammare di Stabia, infatti, ha fatto capolino lo yacht Bravo Eugenia, tra i più lussuosi al mondo, visto che costa la bellezza di 250 milioni di dollari. Una vera e propria città galleggiante il Bravo Eugenia, che è ancorato allo Stabia Main Port: lo yacht super lussuoso è infatti lungo circa 109 metri e appartiene al miliardario statunitense Jerry Jones che, da oltre 30 anni, è il proprietario della squadra di football americano dei Dallas Cowboys.

Il nome dello yacht è un omaggio che Jones ha voluto fare a sua moglie, Eugenia appunto. L'imbarcazione è stata costruita nel 2018 nei cantieri di Oceanco, in Olanda; gli esterni sono stati progettati dallo studio Nuvolari Lenard, mentre gli interni sono stati affidati alla Reymond Langton Design. A bordo, sono 14 gli ospiti massimi che possono trovare sistemazione, mentre il massimo dei membri dell'equipaggio è di 30 persone. Oltre a piscine, palestre, saune e beach club, a bordo di Bravo Eugenia troviamo anche due piattaforme per far atterrare gli elicotteri.

Chi è Jerry Jones, il proprietario di Bravo Eugenia

Jerry Jones

Nato nel 1942 a Los Angeles, Jerry Jones sviluppa una prematura passione per il football, uno degli sport più amati negli Stati Uniti. All'Università dell'Arkansas, infatti, Jones gioca nella squadra del college, con la quale vince il campionato nazionale nel 1964. Dopo la laurea nel 1965 e un master in Business nel 1970, Jerry Jones avvia un'impresa nel commercio del petrolio, che gli frutta successo e denaro. Nel 1989 acquista i Dallas Cowboys, una delle squadre più conosciute della NFL, il campionato americano di football.