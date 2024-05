video suggerito

Bimbo di 7 mesi trovato morto in culla a Ischia, disposta l’autopsia Il piccolo è deceduto ieri sera, 8 maggio; la Procura ha aperto un fascicolo, le indagini sono delegate ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà l'autopsia a dover fare chiarezza sul decesso di un neonato di Ischia, trovato senza vita nella sua culla nella tarda serata di ieri, 8 maggio. Il piccolo è stato portato d'urgenza all'ospedale "Rizzoli" ma qualsiasi tentativo di rianimarlo si sono rivelati vani. La salma è stata sottoposta a sequestro e, nel primo pomeriggio di oggi, il pubblico ministero di turno della Procura di Napoli ha disposto la nomina del consulente tecnico per l'esame autoptico, che verrà effettuato domani.

A lanciare l'allarme, ieri sera, era stata la madre del bimbo, che si trovava in casa con lui. La donna si era accorta che il figlio non respirava e dopo aver provato inutilmente a svegliarlo aveva chiamato il 118. I sanitari aveva tentato prima la rianimazione sul posto, poi l'ambulanza era ripartita alla volta dell'ospedale ma anche lì non c'era stato nulla da fare, alla fine ai medici non era rimasto altro da fare che dichiarare il decesso. La salma era sata trasferita nella camera mortuaria del "Rizzoli".

In ospedale, avvertiti dal personale sanitario, erano intervenuti i carabinieri di Ischia, che avevano informato della vicenda la Procura. Al momento non è chiaro se il piccolo soffrisse di qualche patologia che potrebbe avere portato al decesso e non si esclude che sia stato vittima della sindrome della "morte in culla".