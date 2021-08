Arrivati a Napoli gli 87 profughi afgani in fuga dai talebani, tra loro tante donne e bambini Sono arrivati a Napoli nel cuore della notte gli 87 profughi afgani in fuga dai talebani. Tra loro tante donne e bambini accolti dal personale dell’Asl Napoli 1 Centro e dai volontari della Protezione Civile della Campania presso il Covid Residence dell’Ospedale del Mare. Ai bambini sono stati donati anche dei palloncini colorati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono arrivati a Napoli nel cuore della notte gli 87 profughi afgani in fuga dai talebani. Tra loro tante donne e bambini accolti dal personale dell'Asl Napoli 1 Centro e dai volontari della Protezione Civile della Campania presso il Covid Residence dell'Ospedale del Mare. Ai bambini sono stati donati anche dei palloncini colorati. Un piccolo gesto di affetto che ha restituito il sorriso ai bimbi affaticati dal lungo viaggio. I profughi sono giunti nel capoluogo partenopeo attorno alle ore 5 di questa mattina, quando Napoli era sotto la sferza di una forte tempesta con grandine e fulmini. Le famiglie di profughi sono state accompagnate presso il Covid Residence dell'Ospedale del Mare, nel quartiere di Ponticelli, nella zona orientale. Tra loro, almeno una decina i bambini.

Cittadini afgani che sono arrivati stanchi e provati dal lungo viaggio che prima li ha portati dall'Afghanistan all'Italia, con l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino, e poi dal Lazio in Campania. Nella struttura di Ponticelli, gli afgani effettueranno il periodo di quarantena, come previsto dalle normative anti-Covid19, e successivamente saranno smistati in Centri di accoglienza della rete Sai presenti sul territorio regionale.

Anche la Curia di Napoli si è resa disponibile ad assistere le famiglie profughi. “Di fonte alla grave crisi umanitaria che sta scuotendo le coscienze degli uomini di buona volontà di tutto il mondo – ha detto l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia – la Chiesa di Napoli è pronta ad accogliere quota parte dei profughi che arrivano in Italia dall’Afghanistan. Sono rimasto particolarmente colpito dal dramma che stanno vivendo donne, bambini ed interi nuclei familiari che, per difendere i legittimi diritti alla libertà, alla vita ed al futuro, sono costretti a lasciare la propria terra ed i propri affetti, per cui ho provveduto a dare opportune indicazioni al direttore della Caritas Diocesana, don Enzo Cozzolino, perché si procedesse ad una rapida ricognizione delle varie disponibilità di accoglienza nelle diverse Comunità, tenendo i necessari contatti con Caritas Italiana e con le varie Istituzioni”.