Andrea Sannino è risultato positivo al coronavirus. Il giovane artista napoletano è l'autore della canzone Abbracciame, simbolo del lockdown tra marzo e aprile, quando, cantata dai balconi, è diventata un inno di speranza contro la pandemia da Covid-19. A comunicarlo, su Facebook, è stato lo stesso cantante, che con un lungo post ha voluto tranquillizzare i suoi fan: qualche giorno fa aveva avuto una leggera febbre, aveva deciso da allora di restare in casa e ieri gli è stato comunicato l'esito del tampone ma le sue condizioni di salute sono buone.

"Cari amici, vi scrivo con lo stesso amore che da sempre mi lega a voi, nella buona e nella cattiva sorte – scrive Sannino su Facebook – voglio comunicarvi che sono risultati positivo al Covid-19. Ho avuto qualche decimo di febbre martedì scorso, e già da quel giorno sono rimasto a casa. Poi ho fatto il tampone e ieri sera mi hanno chiamato per l’esito. Voglio tranquillizzarvi sulle mie condizioni. Sto bene, anzi oggi mi sento addirittura meglio. Anche la mia famiglia sta bene, in isolamento domiciliare, ma sia Marinella che Gioia stanno bene e questa é la cosa più importante per me".

Il cantante, non appena venuto a conoscenza dell'esito del tampone, ha avvisato le autorità sanitarie, il Sindaco e i vicini, oltre a tutte le persone con cui ha avuto contatti negli ultimi giorni. E ha scelto di comunicarlo personalmente anche ai fan. "Voi che siete una parte importante della mia vita – scrive ancora – non potevate non saperlo da me. Vi aggiorno presto su tutto anche perché non vedo l’ora, quando tutto sarà passato non solo per me ma per tutto il mondo, di ritornare a vivere tra la gente, a vivere di musica ed emozioni… è una cosa che già mi mancava prima, adesso ancora di più! Vi voglio bene,tanto bene … e leggervi mi darà tanta forza per vincere ancora".