A PiazzaPulita l'inchiesta su Marco Nonno, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Questa sera, 14 marzo, alle 21.15 su La7 PiazzaPulita manderà in onda l'inchiesta esclusiva sul politico napoletano, neo coordinatore del partito di Giorgia Meloni.

A cura di Redazione Napoli

Questa sera, 14 marzo, PiazzaPulita trasmetterà l'inchiesta esclusiva di Alessio Lasta su Marco Nonno, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Napoli dallo scorso 18 febbraio; una fonte ha rivelato alla trasmissione che il politico originario del quartiere Pianura avrebbe pagato tessere agli iscritti per farsi votare al congresso cittadino e che avrebbe preso in passato soldi per favorire una elezione al Consiglio Comunale di Napoli. La puntata andrà in onda su La7 alle ore 21.15.

Prima consigliere comunale e successivamente consigliere regionale, Marco Nonno è stato al centro di diverse polemiche, dai post contro il 25 aprile alle immagini che lo ritraggono mentre fa il saluto romano, fino alla torta di compleanno con la foto di Mussolini. Dal punto di vista giudiziario, Nonno ha incassato una condanna a due anni per resistenza a pubblico ufficiale, relativa ai disordini del 2008 contro l'apertura della discarica a Pianura (in quel procedimento è stato assolto dall'accusa di devastazione); la sentenza gli è valsa l'esclusione dal Consiglio Regionale, in ottemperanza alla legge Severino.

Il politico, secondo quanto riferisce una fonte interna a PiazzaPulita, avrebbe ottenuto dai vertici del partito la deroga alla candidatura al congresso nonostante gli mancassero le firme qualificate previste dal regolamento; nel 2016 avrebbe, inoltre, ricevuto 10mila euro da Maurizio Matacena, vicino agli ambienti della destra napoletana, per favorire l'elezione in Consiglio Comunale di Ione Abbatangelo, figlia dell'ex deputato missino Massimo Abbatangelo.