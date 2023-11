A Giugliano geriatra aggredita dalla figlia di una paziente: “Aiuto, questa mi uccide” Nel video pubblicato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate si sentono le grida disperate della dottoressa aggredita: “Venite subito, aiuto, aiuto. Per favore venite, aiutatemi. Aiuto, questa mi uccide. Sono un medico, aiuto”.

A cura di Enrico Tata

Un medico geriatra è stata aggredita e sequestrata durante una visita di controllo dalla figlia di una paziente. La dottoressa è stata accusata di non aver aspettato la signora, che era uscita per delle commissioni, e di volersene andare senza effettuare la visita.

È accaduto a Giugliano, Napoli, lo scorso 30 ottobre. L'episodio è stato riportato su Facebook dall'Associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate': "Ottimo lavoro della collega che ha avuto la prontezza di riprendere il tutto con il suo smartphone……ecco l’importanza della prova video fondamentale nella denuncia per aggressione!Sconvolgenti le urla della collega “aiuto questa mi uccide……aiutatemi sono un medico”, mentre il cellulare continua a filmare dal suolo".

"Vi ho chiesto di aspettare 10 minuti, in ginocchio", si sente dire la paziente, mentre la dottoressa riprende la scena. Il medico risponde: "Mi hai aggredito". E l'altra: "Hai detto delle parolacce, vi ho fermato per il collo, vi ho preso per il collo come si fa con le galline. Per favore sono solo io con la mia mamma".

Il medico chiede spiegazioni anche sul perché il cancello è stato chiuso, senza lasciarle la possibilità di andare via: "Perché mi hai chiuso dentro?". Poi la figlia della paziente si accorge della registrazione: "State registrando eh? Ora vi uccido proprio", si sente dire. Poi lo smartphone finisce a terra, ma continua a registrare. Si sentono le urla disperate della dottoressa: "Aiuto, sono aggredita, venite subito, aiuto, aiuto. Per favore venite, aiutatemi. Aiuto, questa mi uccide. Sono un medico, aiuto".

"E io sono una paziente. Aspettiamo che viene la polizia e poi vediamo", si sente dire la donna che ha aggredito il medico.