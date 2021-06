Il presidente della Regione Lombardia ha ringraziato pubblicamente Poste Italiane perché "da quando abbiamo adottato la loro piattaforma di prenotazione il piano vaccinale è decollato".

Fontana: Vaccini, Lombardia miglior regione grazie a Poste

Il governatore lombardo, presente all'inaugurazione del centro smistamento pacchi di Poste a Landriano, nel Pavese, ha aggiunto che "adesso pensiamo di essere i migliori in Italia". In chiusura, Fontana ha nuovamente ringraziato Poste per "aver scelto la Lombardia per un impianto con una tecnologia avanzata, che rispetta l'ambiente per uno sviluppo sostenibile per il nostro futuro", in relazione al centro smistamento appena inaugurato.

Il bollettino lombardo migliora di giorno in giorno: gli ultimi dati

E se da un lato la campagna vaccinale continua ad andare a gonfie vele, con 8.143.385 di dosi somministrate, dall'altro i benefici si notano giorno dopo giorno nei bollettini quotidiani circa l'andamento dell'epidemia in Lombardia. Stando agli ultimi dati diramati dalla Regione, nelle ultime 24 ore sono stati trovati solo 126 cittadini positivi al virus. Bassissimo anche il numero dei decessi, fermo a uno in più rispetto a ieri.

La situazione negli ospedali

Anche gli ospedali continuano a svuotarsi: ad oggi, martedì 22 giugno, nei reparti di degenza Covid sono ricoverati 389 pazienti. Di questi, 73 sono in terapia intensiva, quattro in meno rispetto a ieri. In totale, dall'inizio della pandemia fissato a febbraio del 2020, in Lombardia sono morte 33.758 persone.