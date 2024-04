video suggerito

Trovata una scheggia di legno nel cibo della mensa scolastica: 12 bimbi stanno male con le uova strapazzate In una mensa scolastica di Milano è stato trovata una scheggia di legno nel pesce. In un’altra scuola 12 alunni si sono sentiti male dopo aver mangiato le uova strapazzate. Per il Comune molti sono scherzi dei bambini, ma ora indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Fabrizio Capecelatro

Il Comune di Milano continua a dire che gran parte della colpa dei ritrovamenti di corpi estranei nei piatti delle mense scolastiche sia dovuto a "scherzi dei bambini". Così ha liquidato anche quando successo giovedì 11 aprile alla primaria Elsa Morante, dove un insegnante ha trovato una scheggia di legno in un secondo di pesce. Sta di fatto che alla scuola Moscati gli alunni di ben due classi sono stati male dopo aver mangiato le uova strapazzate preparate dalla Milano Ristorazione. Anche questa è una burla? Lo riveleranno i Carabinieri.

Gli ultimi episodi sono due e vanno ad aggiungersi a una lista già molto lunga. Più e più volte sono stati trovati pezzi di vetro nei panini distribuiti nelle mense scolastiche, tanto che la Procura della Repubblica di Milano ha aperto un'inchiesto sul fornitore di Milano Ristorazione. Poi una blatta nel purè. Nonostante il sindaco sia scusato e abbia definito la situazione "inammissibile", dal Comune l'ipotesi più accreditata è che in molti casi si tratti "di scherzi fatti da alunni".

Se in qualche caso potrebbe anche essere vero, tanto che alcuni bimbi avrebbero poi ammesso la burla, chissà chi conserva in tasca una blatta (magari viva) per poi metterla nel purè. E infatti molti genitori sembrano preoccupati da questa derubricazione dei fatti da parte dell'amministrazione comunale. Che, però, anche in questo nuovo caso (il ritrovamento di una scheggia di legno nel pesce giovedì scorso) resta della sua idea. È l'ennesimo scherzo.

Certo è che i bambini di oggi devono essere davvero bravi a organizzargli gli scherzi, se sono riusciti a mettersi d'accordo in 12 e di due classi diverse per fingere di stare male tutti insieme dopo aver mangiato le uova strapazzate in una scuola di zona Sempione. Ora saranno i carabinieri del Nucleo antisofisticazione a scoprire se quei bambini stavano fingendo o se in quelle uova c'era davvero qualcosa che non andava.

Nel caso, partirebbe il secondo fascicolo in Procura che riguarda le mense scolastiche milanesi. E chissà se i giudici si accontenteranno della giustificazione dello scherzo.