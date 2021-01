in foto: Foto di repertorio

Tragedia sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 20 gennaio, a Paderno d'Adda, in provincia di Lecco. Un uomo di 38 anni è morto per le conseguenze di un incidente che si è verificato vicino al Santuario della Madonna della Rocchetta, lungo il fiume Adda. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 10 del mattino. Non è ancora chiara l'esatta dinamica di quanto accaduto: la vittima, di professione giardiniere, stava lavorando in un luogo impervio quando sarebbe stato travolto da un mezzo agricolo, un piccolo trattore.

Intervenute due ambulanze, ma per l'uomo non c'era niente da fare

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118 a bordo di due ambulanze, inviate in codice rosso. I soccorritori non hanno però potuto fare niente per aiutare il 38enne, che era già morto al loro arrivo. Sono adesso in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Merate, intervenuti sul posto assieme agli ispettori del lavoro dell'Agenzia per la tutela della salute e dei vigili del fuoco. Il luogo in cui si è verificato l'incidente è un terreno impervio tra Paderno e Cornate: è probabile che l'incidente possa essere stato causato da un errore di manovra da parte del 38enne: tutte le ipotesi saranno comunque vagliate delle forze dell'ordine.

A Cologno al Serio un altro grave incidente sul lavoro

Sempre nella mattinata di oggi si era verificato un altro grave incidente sul lavoro a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. Un uomo di 48 anni, di professione operaio, è rimasto schiacciato in un macchinario per il lavaggio delle cisterne mentre lavorava in un'azienda di materie plastiche. L'operaio è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.