Taglia gratis i capelli e in cambio si fa raccontare la vita delle persone: chi è Fefè il barbiere del blocco Raffaele Di Donato è un barbiere di 28 anni ed è conosciuto sui social come Fefè il barbiere del blocco: offre tagli gratis in cambio di una chiacchierata con le persone.

A cura di Simone Giancristofaro





"Mi chiamo Fefè, piacere, faccio dei video in cui taglio capelli gratuitamente in cambio di una chiacchiera, avete dieci minuti di tempo?" chiede ad alcuni ragazzi Raffaele Di Donato, 28 anni, conosciuto sui social come Fefè il barbiere del blocco.

Siamo in zona Bicocca a Milano, vicino all'università, un lunedì mattina, il giorno libero di Fefè che fa il parrucchiere di professione e che ha fatto del suo lavoro un modo per entrare in contatto con le persone. Nato a Caserta e trasferitosi da piccolo a Milano, Raffaele oggi vive a Desio (Monza e Brianza).

"Durante la Pandemia, le persone mi sembravano tristi, con le mascherine e mi chiedevo cosa pensassero. Ho iniziato ad andare in giro e chiedere cosa pensano della vita. All'inizio ero una persona timida, ho detto mettiamoci in gioco" e sono nati i video da postare su Instagram e su Tik Tok. Tra le clip più viste c'è anche un taglio a Sfera Ebbasta, il rapper di Cinisello Balsamo idolo dei ragazzi.

Cosa gli raccontano i ragazzi e le ragazze

Fefè gira nei quartieri con una sedia e gli strumenti di lavoro, dopo qualche tentativo alcuni studenti dell'università accettano il taglio e si raccontano: gli studi, le amicizie, i loro sogni e le loro esperienze. C'è Francesca, una ragazza di 24 anni, studentessa di psicologia, che subito si apre con Fefè, raccontandogli di quando è stata aggredita sui Navigli mentre era con la sua ragazza: "Un tipo ci ha separate fisicamente, secondo me è perché sono ignoranti" dice a Fefè.

Raffaele gira tra le periferie e i luoghi di aggregazione: "Ho scoperto che tanti ragazzi vogliono andare via dall'Italia, che offre poco. Un ragazzo laureato e con un master lavora al McDonald's". E Fefè andrebbe fuori dall'Italia per registrare i suoi video?: "Devo studiare l'inglese – ci spiega – la sera mi metto a vedere video in inglese, ma piano piano ce e andiamo fuori dall'Italia".

"A me piace tagliare i capelli"

"Finisco di lavorare e faccio questo, mi sveglio la mattina e sono felice, sono contento, sono soddisfatto , non lo faccio per i soldi, sto bene con quel poco che ho". I video di Fefè oggi sono cliccatissimi su Tik Tok e Instagram, il suo obiettivo è continuare a raccontare i quartieri di Milano e hinterland, aprire un negozio tutto suo e soprattutto non smettere di avvicinarsi agli altri.