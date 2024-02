Svaligiata la villa di Warren Bondo, il centrocampista del Monza derubato di abiti e gioielli per 15mila euro Warren Bondo è stato derubato mentre si trovava a Salerno con la squadra. I ladri sono entrati nella villa del centrocampista del Monza e hanno portato via un bottino da circa 15mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il centrocampista del Monza Warren Bondo ha subito un furto mentre era in trasferta con la squadra. Il calciatore francese classe 2003 è tornato nella sua villa a Concorezzo (in provincia di Monza e della Brianza) nella giornata di domenica 25 febbraio trovando i locali messi a soqquadro. Stando a una prima stima, i ladri gli avrebbero sottratto abiti firmati e altri oggetti per un valore che si stima intorno ai 15mila euro.

La scoperta del furto dopo la partita con la Salernitana

Lo scorso sabato 24 febbraio la squadra biancorossa era in Campania per giocare la partita in trasferta contro la Salernitana valida per il campionato di calcio di Serie A. Il match è iniziato alle 18 e si è concluso con il risultato di 2 a 0 in favore del Monza. Bondo ha giocato un tempo interno, riuscendo a fornire una buona prestazione.

È probabile che i ladri abbiano fatto irruzione nella villa del centrocampista francese proprio quella sera, approfittando dell'assenza del 21enne. Quando Bondo ha fatto rientro nella sua abitazione, ha subito contattato il segretario generale del club biancorosso, Davide Guglielmetti, che si è offerto di aiutarlo.

Le indagini dei carabinieri e il valore del bottino

Poco dopo una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno raggiunto la villa di Concorezzo e hanno effettuato un primo sopralluogo. Gli investigatori, infatti, hanno cercato eventuali elementi che possano aiutarli nelle indagini.

Intanto Bondo ha dato un'occhiata al suo guardaroba. I malviventi gli avrebbero sottratto abiti firmati, orologi e gioielli, oltre ad altri oggetti che ritenevano fossero di pregio e rivendibili. È stato stimato che il bottino che i ladri sono riusciti a portare via in una notte di lavoro avesse un valore di circa 15mila euro-