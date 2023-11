Studentessa di 15 anni aggredita fuori da scuola da due sue compagne: è stata minacciata con un coltello Una ragazza è stata aggredita da due compagne di scuola, una delle quali impugnava un coltello: l’aggressione è avvenuta verso le 14 di ieri lunedì 21 novembre in via padre Salerio a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura per una studentessa fuori da una scuola superiore di Milano. La ragazza è stata aggredita da due compagne di scuola, una delle quali impugnava un coltello. Quest'ultima è stata arrestata, mentre l'altra è stata denunciata. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'aggressione è avvenuta verso le 14 di ieri lunedì 21 novembre in via padre Salerio, all'esterno del plesso scolastico Ecfop. Quando la ragazza di 15 anni è uscita da scuola è stata presa a calci e a pugni dalle due coetanee: a salvare la 15enne sono stati gli operatori scolastici che hanno permesso che la giovane si rifugiasse all'interno della scuola.

Intanto sul posto si sono precipitati gli agenti di polizia e in poco tempo hanno rintracciato le due ragazze autrici dell'aggressione che avevano provato ad allontanarsi: dagli accertamenti è emerso che entrambe avevano precedenti per violenza e per appartenenza a una gang. Al momento del fermo la ragazza più aggressiva ha insultato i poliziotti fino ad arrivare a sputare in faccia a uno degli agenti. Alla fine per lei è scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e una denuncia per lesioni. L'altra invece era stata denunciata a sua volta per lesioni in concorso.

La giovane vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e ha riportato una prognosi di alcuni giorni per escoriazioni ed ecchimosi. Da una prima indagine è emerso che l'aggressione sia stata maturata dalle due ragazze per precedenti screzi che hanno avuto per questioni sentimentali.