Studentessa americana violentata fuori dalla discoteca Alcatraz di Milano: soccorsa dai buttafuori del locale Una studentessa americana di 20 anni è stata violentata la notte scorsa nel parcheggio poco distante dalla discoteca Alcatraz in via Valtellina a Milano: in arresto un ragazzo, bloccato dai buttafuori del locale.

A cura di Giorgia Venturini

Altra violenza sessuale a Milano: una studentessa americana di 20 anni è stata violentata la notte scorsa nel parcheggio poco distante dalla discoteca Alcatraz in via Valtellina a Milano. Subito in sua difesa sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che hanno bloccato il ragazzo di 19 anni e arrestato in flagranza di reato. Ad avvisare la polizia sono stati gli addetti della sicurezza della discoteca che sono stati immediatamente allertati da alcuni passanti che avevan sentito le urla della giovane.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, l'aggressore, uno studente egiziano, aveva incontrato la sua vittima nel locale e insieme avevano bevuto un drink. Insieme i due erano usciti anche dal locale e una volta nel parcheggio di un supermercato vicino lo studente ha provato a violentare la 20enne. La ragazza fortunatamente ha urlato ed è stata sentita da alcuni passanti che si sono precipitati a chiamare gli addetti alla sicurezza. I buttafuori del locale e successivamente gli agenti di polizia sono riusciti a bloccare il ragazzo e ad arrestarlo. La ragazza è stata portata alla Clinica Mangiagalli per tutti gli accertamenti a seguito della violenza.