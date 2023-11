Stordisce con alcol e droga due minorenni e poi le violenta: arrestato istruttore di arti marziali Un istruttore di arti marziali è stato arrestato a Milano perché accusato di aver violentato due minorenni dopo averle stordite con alcol e droga.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo è stato arrestato perché accusato di aver abusato di due adolescenti: l'ordinanza di custodia cautelare è scattata nella giornata di oggi, martedì 21 novembre.

Sulla base di quanto ricostruito dai militari, nell'ambito di un'inchiesta condotta dal nucleo investigativo di Milano e coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pubblico ministero Rosaria Stagnaro, l'arrestato avrebbe stordito le sue vittime con alcol e droga.

L'indagato è un istruttore di una palestra di arti marziali

L'indagato è un istruttore di una palestra di arti marziali, che ha sede nella provincia di Milano. L'uomo, che avrebbe poco più di vent'anni, dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale aggravata e di detenzione e produzione di materiale pedopornografico. Nel suo cellulare, infatti, sarebbero state trovate sia le immagini delle violenze sulle due giovani che altro materiale.

Le vittime sarebbero una sua allieva e un'amica: le due sono state attirate dal giovane che le avrebbe stordite con alcol e sostanze stupefacenti. Gli abusi sarebbero avvenuti in due giorni e risalirebbero allo scorso inverno. Sul cellulare sarebbero state trovate anche altre chat con minorenni.

Potrebbero esserci altre vittime

La Procura, quindi, sta facendo approfondimenti per capire se ci siano altre vittime. L'inchiesta è partita dopo che i genitori delle ragazze hanno sporto denuncia: l'indagine è stata avviata prima dalla Procura di Pavia e poi trasmessa a Milano perché competente a livello distrettuale per i reati di pedopornografia. L'uomo è stato portato nel carcere di San Vittore su ordinanza della giudice per le indagini preliminari Silvia Perrucci.