Shiva dopo l’arresto per tentato omicidio: “Mi hanno colpito, mi sono solo difeso dall’aggressione” “Mi sono difeso da un’aggressione, in due si sono avvicinati e mi hanno colpito spaccandomi la mandibola, ho un referto per dimostrarlo”. Lo spiega il trapper Shiva davanti al giudice per le indagini preliminari.

Per la prima volta dopo l'arresto per tentato omicidio Shiva, all'anagrafe Andrea Arrigoni, si è difeso davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano Stefania Donadeo. "Mi sono difeso da un'aggressione – ha commentato il trapper 24enne -. In due si sono avvicinati e mi hanno colpito spaccandomi la mandibola, ho un referto per dimostrarlo". Shiva, assistito dall'avvocato Daniele Barelli, ha collaborato con le autorità e ha risposto a tutte le domande del giudice. Il cantante ha insistito sul fatto che è stato legittima difesa: ha detto di essersi sentito accerchiato nel cortile della sua casa discografica da due lottatori che hanno lasciato segni visibili sul volto.

I fatti risalgono all'11 luglio scorso in via Cusago a Settimo Milanese quando due giovani vicini al mondo del dell'Mma sono rimasti feriti con più colpi di pistola. Quanto accaduto rientra nel "dissing" tra Shiva e il rapper Rondo Da Sosa. Nel video ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate fuori dalla casa discografica del trapper Shiva, che si trova in via Cusago a Settimo Milanese (Milano), è possibile vedere il cantante mentre impugna una pistola e spara contro due giovani che praticamente gli corrono addosso e che hanno poi riportato ferite alle gambe. Così per il rapper è scattato l'arresto e per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.

Cosa svelano le telecamere sull'arresto

Le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso tutto quanto è accaduto: si vede un Suv nero con a bordo tre persone tra cui il rapper milanese, entra nel cortile. Proprio mentre il gruppo scende dall'auto, due ragazzi – vestiti completamente di nero – entrano correndo dallo stesso cancello. Subito dopo arriva un altro ragazzo, vestito invece di bianco, che dopo pochi secondi scappa insieme ai due aggressori. È a quel punto che il trapper, estrae l'arma e inizia a sparare. Le indagini hanno poi svelato che le due persone rimaste ferite avevano pianificato un agguato proprio nei confronti dell'artista per rispondere ad alcuni insulti diffusi online.