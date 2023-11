Scontro frontale tra un’auto e una moto: grave un ragazzo di 17 anni Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale a Salò (Brescia): una moto si è scontrata con un’automobile. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito un 17enne.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 3 novembre, si è verificato uno scontro tra un'automobile e una moto a Serniga, comune che si trova nella provincia di Brescia. Un ragazzo di 17 anni sarebbe rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine per verificare la dinamica.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo incidente. Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, lo scontro si è verificato attorno alle 15 in una frazione collinare di Salò. Un adolescente, residente a Puegnago, si trovava in sella a una moto Husqvarna 125. A un certo punto, si sarebbe scontrato frontalmente contro una automobile Fiat 500. Sembrerebbe che proprio il 17enne sia il ferito più grave. Sarebbe stato portato al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia con un elisoccorso inviato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

È stato ricoverato in codice rosso: non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gardone Riviera e gli agenti della Polizia Locale di Salò: le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.