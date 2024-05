video suggerito

Scivola sull'asfalto bagnato con la moto e si schianta contro un'auto: muore un 56enne nel Comasco Davide Trivelli è morto nella serata di ieri, mercoledì 22 maggio, a Claino con Osteno (Como). La sua moto è scivolata a causa dell'asfalto bagnato e si è scontrata contro un'automobile.

A cura di Matilde Peretto

Davide Trivelli, l'uomo morto nello schianto in moto

Ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. Non ce l'ha fatta Davide Trivelli, un uomo di 56 anni residente a Corrido, in provincia di Como. Era a bordo della sua moto lungo la strada provinciale 14, in discesa verso Osteno, quando ha avuto l'incidente mortale. Erano circa le ore 19 di mercoledì 22 maggio, precisamente a Claino con Osteno, un piccolo comune comasco.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati un'ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza, l'elisoccorso da Como, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le condizioni del 56enne sono risultate da subito molto gravi: quando è stato soccorso aveva già perso conoscenza. Hanno provato a rianimarlo lì, nel luogo dell'incidente, fino a quando è stato portato in codice rosso, cioè in condizioni gravissime, all'ospedale di Menaggio.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il 56enne, di professione meccanico, lascia moglie e figlie a Corrido, paese in cui viveva. Sarà cremato venerdì alle 14:30 nella camera funeraria di Porlezza.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita grazie alla presenza di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Sembra che il motociclista, in sella alla sua Bmw C400X, abbia perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato. Infatti, nella giornata di ieri, il tempo nel comasco non era dei migliori. La moto gli sarebbe scivolata andando a finire contro un'auto, una Peugeot, che arrivava dal senso di marcia opposto. Né l'auto né la moto sono riusciti a evitare l'impatto.